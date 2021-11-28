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李安凌晨狂跑9劇組慶功 卸任金馬獎主席曝新動向

記者黃保慧、陳建嘉／即時報導
國際大導演李安擔任金馬主席4年，如今風光卸任。記者曾原信／攝影
國際大導演李安擔任金馬主席4年，如今風光卸任。記者曾原信／攝影

國際大導演李安擔任金馬獎主席4年，如今風光卸任，交棒給享譽國際的知名攝影師李屏賓，也勉勵李屏賓繼續努力。金馬58圓滿落幕了，李安保持這4年來一貫作風，親自到各個劇組打招呼，今凌晨一路跑了9個劇組，直到早上6點才結束。提到接棒，李屏賓說明年他也會盡量像這樣跑，更說「導演把路開得那麼平穩，什麼危機都碰過了，我們只要循著他的路走」，李安當場敬他，說著「加油加油！」

67歲的李安被問接下來計畫，李安笑說還是想拍片，雖然還想拍3D拳擊電影，但成本太高，目前還在籌措資金，也感性說電影是自己的夢想，「沒有希望，沒有夢想，人生也沒有意思」。

卸下重擔的李安，說自己這次會在台灣待到12月中，會趁這段期間看看老朋友，也會探視媽媽，畢竟媽媽年紀也大了，未來只要沒拍片，一定都會回來參加金馬盛事，不過這幾年因為疫情，在台灣、紐西蘭以及紐約到處隔離，難免感到無聊，「但我也沒有特別幹嘛」，至於會不會以疫情為題材拍片，他坦言沒想過，「我拍古裝，或是拍大時代比較多，不過我自己也還不知道下一部是什麼」。

白靈連續2年成為話題人物，曾多次表示「李安欠我一部電影」，李安聞狀大笑說：「她是很好的演員，但是拍電影也不是說欠誰，我拍第一部電影，在紐約時就認識她了，有好的角色還是會合作。」李安還補充，要說欠誰的話，其實他欠劉德華一部電影，「當初劉德華在金馬獎頒獎典禮上跟我公開邀約，我就說，如果得金馬獎就跟你合作，雖然當年他沒得獎，不過隔年有拿影帝」。

李安這4年擔任金馬獎主席，固定出席每場慶功宴，今年更接連跑9場，被問到明年若回金馬獎，是否願意這樣跑場？他微笑答：「Good Question(好問題)，不過我不是主席，也是這樣，只是往年我比較年輕，還有就是我人緣還不錯，大家會邀請，請我我就會去。」現場有媒體誇讚他氣色依舊很好，他羞澀微笑說：「謝謝你們每一個人。」他也感性表示，「台灣的記者對電影很友善，比好多地方，不會說專門去挖負面寫那個，至少在報紙上面，基本上都還滿善意的」。

李安出席「緝魂」慶功，和張震敘舊。記者曾原信／攝影
李安出席「緝魂」慶功，和張震敘舊。記者曾原信／攝影
國際大導演李安擔任金馬主席4年，如今風光卸任。記者曾原信／攝影
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