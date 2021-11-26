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林依晨產後復工 才滿月 瘦回少女體態

記者陳慧貞／綜合報導
林依晨產後首復出，分享育兒經。（記者王聰賢／攝影）
林依晨產後首復出，分享育兒經。（記者王聰賢／攝影）

台灣39歲「零負評女神」林依晨與老公林于超結婚6年，上月（10月）順利生下天秤座女兒「小小林」後，才剛剛坐完月子，便火速復出，出席香氛品牌的聖誕點燈活動。一襲低胸小露性感的金縷禮服，襯托她典雅氣質；神奇的是，她產後狀態恢復神速，小腹平坦像「沒生過」，宛如少女體態令人驚艷。

升格當媽後，林依晨首場復工，一現身就被眾多媒體、粉絲包圍。她產後體態恢復快，幾乎接近孕前的體重，透露懷孕期間胖了約11公斤，但多數是水分，所以才會瘦得快，目前還約有一、二公斤要瘦。

外界指她會不會休息不夠、太快復出，林依晨笑言：「也不會，已經一個多月了」，「媽媽心情好，身體就會健康」，並表示有了女兒後，當然會有極大變化，但產後心理更需要時間調適，「所以媽媽開心，寶寶也才會開心，才能照顧好小生命」。

林依晨透露快速瘦身秘訣，「每天看著女兒成長，天天都有驚喜，她的存在就是一種神奇，努力跟她相處的過程中，也發現不同的自己，還不時會被她療癒，一直專心跟她相處，就耗掉很多心神，相對地也消耗不少熱量。」

今年的聖誕節，對於林依晨而言，格外有意義，不僅是她和老公相識相戀十周年，又迎來夫妻倆的愛情結晶寶貝女兒，她笑言會準備禮物送老公。

至於未來計畫，林依晨也透露，在疫情三級警戒期間，她不但孕育新生命，還孵出了一本「小書」，之後也將推出，但關於戲劇作品，就得等到明年春天了。

台灣 聖誕節 疫情

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