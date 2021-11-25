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曾參加世紀婚禮 Ella聞大S離婚驚訝：以為是鬧脾氣

記者王郁惠／即時報導
Ella擔任寒冬助老公益大使。（圖：弘道基金會提供）
Ella擔任寒冬助老公益大使。（圖：弘道基金會提供）

Ella擔任寒冬助老公益大使，呼籲民眾用愛心幫助獨居弱勢長輩遠離孤寒；當年她曾出席大S汪小菲海南三亞的世紀婚禮，問及近期2人結束10年婚姻的事，Ella說：「當然會嚇一跳，一開始感覺像是鬧脾氣，他們雙方都發表聲明了，他們都是成熟的人，一定深思熟慮才會做決定，那些走過的每一步都是真的，祝福他們。」

她透露只是參加過婚禮，近期也比較少參加他們的聚會，問到是否有傳訊息關心大S？她說：「我沒有傳訊息關心，認為現在不過度關心，就是最好的關心。」她與老公賴解孵（賴斯翔）明年結婚滿10年，問到婚姻經營之道，她表示自己不是專家，「我和先生都是會溝通的人，就是珍惜，未來怎麼樣就是未來再說，現在就是珍惜」，儘管有爭吵也絕對不會在兒子勁寶面前，也會在孩子面前恩愛，「要讓他感受到爸爸媽媽很有愛，這個環境很有愛」。

Ella被問大S與汪小菲離婚一事，認為最好的關心就是不關心。（圖：弘道基金會提供...
Ella被問大S與汪小菲離婚一事，認為最好的關心就是不關心。（圖：弘道基金會提供）

S.H.E之前合體出遊幫Selina慶祝40歲生日，她談到之前出遊因姐妹田馥甄疑似因爬山負重太重，導致近期膝蓋不舒服，所以出遊時只能取消爬山，但事後她貼心買了膝蓋保護套送她，姐妹情深令人稱羨。問到是否有機會合體開唱？她說：「隨緣，不要抱太大期待就不會失望！看一個時機緣分！」

大S 汪小菲

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