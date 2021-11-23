我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

川普自辦2024民調 5搖擺州全拿 領先至少3個百分點

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵蟎

噓！星聞 綜合報導
汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）
汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）

台灣女星大S與中國富商汪小菲的10年婚姻外界看來相當幸福美滿，豈料近日卻突然宣布離婚，引發外界譁然。眼科醫師、名嘴黃宥嘉23日則進一步分析，應該是婚姻中有人觸碰到大S的底線，她更直言從前婆婆的行為就能看出大S對婆婆婆「過敏」的程度。

黃宥嘉昨天下午在臉書透露對大S離婚的看法，她寫道：「邁向中年，結婚10年， 有兩個小孩，如果不是觸碰到底線，是不會輕易離婚的。」直言：「一定有引爆點」此外，她也在電視節目中以「塵璊」比喻大S前婆婆：「張蘭女士才是大S婚姻生活中，存在於北京最大的塵蟎，所以住不下去。」

張蘭。（取材自微博）
張蘭。（取材自微博）

前幾日大S離婚消息一出，張蘭竟然還在直播賣納豆拌飯，對此，黃宥嘉則直言對於婆婆介入婚姻「其實就是大部分媳婦的心聲」，她更在節目中分析：「對於兒子離婚了，也不覺得有甚麼惋惜，或者是稍為後退一下、檢討一下，也是就是趁著這樣子的新聞，出來賣納豆拌飯。」也因此，她認為大S的婚姻更多成分是在於利益的交換，「只是她們用愛情包裝了」。

此外，大S在宣布離婚消息後，卻還是祝福汪小菲「希望對方未來很好找到更適合的」，黃宥嘉則認為那是一種隱喻，她分析「雖然狗仔可能不夠有證據，或是說我們不知道，我們不能這樣講，他們之間會離婚，一定是有那個，大S不能接受的那個底線，只是說那個底線在哪裡，我們不知道。」

大S 汪小菲 台灣

上一則

拚奶粉錢？林依晨做完月子 出關立即「上工」

下一則

「處理不好 解決不了」理科太太首談婚變 自曝先凍卵

延伸閱讀

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞
當年「海島婚禮」狀況百出 婆婆搶鏡、嘉賓惹怒大S

當年「海島婚禮」狀況百出 婆婆搶鏡、嘉賓惹怒大S
大S婚變掀罵戰 網友酸她公主病、汪小菲挨批不合格老公

大S婚變掀罵戰 網友酸她公主病、汪小菲挨批不合格老公
大汪離了10年婚 張蘭秒開直播：「可憐我兒子」

大汪離了10年婚 張蘭秒開直播：「可憐我兒子」

熱門新聞

劉德華新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤、張子楓、劉德華與導演彭順。（圖：台灣映藝提供）

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

2021-11-18 22:30
王菲(左)一貫的短髮造型出席。（取材自微博）

王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了

2021-11-17 02:28
大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
有「收視女王」之稱的楊冪，演出「斛珠夫人」卻不如預期。（取材自微博）

「收視女王」楊冪新劇踢鐵板 網：要怪陳偉霆演技差

2021-11-18 02:24
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

2021-11-17 17:37
大S(右)和汪小菲恩愛不再。(取材自微博)

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

2021-11-21 18:45

超人氣

更多 >
金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？
大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」
NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？

NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光 網驚：不夠花？
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳