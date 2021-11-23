離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵蟎

汪小菲（右）和大S的恩愛情已成往事。（取材自臉書）

台灣 女星大S 與中國富商汪小菲 的10年婚姻外界看來相當幸福美滿，豈料近日卻突然宣布離婚，引發外界譁然。眼科醫師、名嘴黃宥嘉23日則進一步分析，應該是婚姻中有人觸碰到大S的底線，她更直言從前婆婆的行為就能看出大S對婆婆婆「過敏」的程度。

黃宥嘉昨天下午在臉書透露對大S離婚的看法，她寫道：「邁向中年，結婚10年， 有兩個小孩，如果不是觸碰到底線，是不會輕易離婚的。」直言：「一定有引爆點」此外，她也在電視節目中以「塵璊」比喻大S前婆婆：「張蘭女士才是大S婚姻生活中，存在於北京最大的塵蟎，所以住不下去。」

張蘭。（取材自微博）

前幾日大S離婚消息一出，張蘭竟然還在直播賣納豆拌飯，對此，黃宥嘉則直言對於婆婆介入婚姻「其實就是大部分媳婦的心聲」，她更在節目中分析：「對於兒子離婚了，也不覺得有甚麼惋惜，或者是稍為後退一下、檢討一下，也是就是趁著這樣子的新聞，出來賣納豆拌飯。」也因此，她認為大S的婚姻更多成分是在於利益的交換，「只是她們用愛情包裝了」。

此外，大S在宣布離婚消息後，卻還是祝福汪小菲「希望對方未來很好找到更適合的」，黃宥嘉則認為那是一種隱喻，她分析「雖然狗仔可能不夠有證據，或是說我們不知道，我們不能這樣講，他們之間會離婚，一定是有那個，大S不能接受的那個底線，只是說那個底線在哪裡，我們不知道。」