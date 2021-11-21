陳意涵二寶小名叫「剉冰」母女生日故意不選同1天

陳意涵產前曾出席「詭扯」台北電影節閉幕記者會。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣 女星陳意涵在13日生日隔天生下二女兒，導演 老公許富翔21日在宣傳電影 「詭扯」時接受媒體訪問，他透露女兒的出生時間是選定的，至於為何不提前1天和媽媽生日同一天？他爆了陳意涵的料說：「你想得美！當然是我要先過完女兒才能過啊。」於是才選擇晚1天的日子，他接著說：「想一想也好啦，以後她（女兒）可以先在家慶祝，再去跟朋友。」

二度當爸的許富翔心情很平靜，表示因為10個月前就知道女兒要到來，他透露女兒的小名為「剉冰」，因為陳意涵在懷孕期間特別愛吃剉冰。目前女兒的照片還沒曝光，這部份會交給陳意涵決定。到底長得像誰？許富翔表示看到女兒是雙眼皮就安心了，開玩笑地說：「我洗基因成功...」他也接著說：「眼睛閉起來像我，眼睛睜開的時候像媽媽，人家說女兒會比較像爸爸，但現在還太小了看不出來」，

他們2歲多的兒子也有到月子中心，特別準備益智積木禮物給兒子，告訴他「是妹妹送的」，讓他感到開心，也知道自己有妹妹了。許富翔開心之餘，也努力宣傳電影，表示目前沒有人搶當乾爸乾媽，開玩笑說：「缺票房！有票房就有奶粉錢！拜託了。」