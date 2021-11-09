最佳男配林柏宏 首次當主持人就接金馬

曾獲最佳男配角的林柏宏接下第58屆金馬獎頒獎典禮主持棒。（圖：金馬執委會提供)

曾獲金馬獎最佳男配角的林柏宏接下第58屆金馬獎頒獎典禮主持棒！他在接獲主持邀約時直覺怎麼可能，但頒獎典禮節目總監陳鎮川也表示他絕對可以勝任，才點頭答應接受這個挑戰。

從歌唱選秀節目發跡的林柏宏，轉戰影視表演後大放異彩，2016年以「六弄咖啡館」贏得金馬獎最佳男配角，上屆更以「怪胎」問鼎影帝。他表示：「感謝金馬獎給我這麼棒的禮物，從來沒有想過有機會能做這件事情！非常榮幸第一次主持典禮就是金馬獎，很緊張也很興奮，希望能讓大家享受這個典禮。」林柏宏除了緊鑼密鼓準備主持工作，還要和今年以「當男人戀愛時」入圍 新導演 的殷振豪攜手打造開場影片。

去年為金馬典禮獻唱多首金曲的艾怡良，最近剛出新專輯「偏偏我卻都記得」的她，首度主演電影 「我沒有談的那場戀愛」便雙料入圍最佳新演員與原創電影歌曲，她將親自演唱「我這個人」。

日前她擔任電台11月hito大台柱，坦言對獎項無得失心，比較在意到時候在金馬獎的表演能否唱得盡興。而曾獲金曲最佳台語專輯與最佳新人獎的茄子蛋，也將登上金馬舞台表演「當男人戀愛時」的主題曲「愛情你比我想的閣較偉大」。