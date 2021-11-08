為「月老」寫主題曲 韋禮安：入圍金馬獎是對的

人在上海的韋禮安，透過視訊分享「月老」主題曲「如果可以」創作故事。（圖：索尼音樂提供）

台灣 歌手韋禮安為電影 「月老」量身打造主題曲「如果可以」，入圍 本屆金馬獎最佳原創電影歌曲，日前舉辦MV首映會，人在上海的他與導演九把刀視訊連線分享創作過程；聽聞九把刀爆料「月老」女主角王淨是他腦粉、聽他歌拍戲，韋禮安直呼：「我現在心跳加速耶，我不知道這首歌有陪伴這部電影，分我一點！所以這首歌有入圍金馬獎是對的。」

九把刀自100首Demo中，挑中韋禮安的「如果可以」作為電影主題曲。（記者李政龍／攝影）

這次九把刀在100首Demo中，選中韋禮安的「如果可以」，他透露一聽到這首歌Demo時，就讓他充滿想像。

韋禮安2月被媒體捕捉與新女友約會，街頭環抱、喇舌激情四射，問到愛情中的自己是什麼類型？他害羞笑說：「戀愛當中應該跟大家都一樣吧，熱情就像大家看到那樣。」戀情曝光後，又遇三級警戒、又是去大陸工作，遠距離戀情是否成考驗？他說：「沒有人不覺得遠距離不辛苦，大部分的人都滿辛苦的，我也不例外。」

他笑稱新歌難唱，但也堅持每次演出都不降Key，「這首歌一定會大中，我們必須要好好來練，接下來我可能會唱十年吧，這輩子從來沒有會這樣講自己的歌，因為我覺得電影太厲害了」，屆時金馬獎頒獎典禮他因防疫隔離將缺席。