隋棠「夢幻新家」首曝光 出道19年買下台北第1個窩

隋棠一家即將搬入新家。(取材自臉書)

台灣 女星隋棠自2002年出道至今已經19年，近年來她不只模特兒及演員的身分，同時也創立個人服飾品牌，並且在升格當媽媽後，更加投入在兒童關懷等方面。近日她透露人生將迎來另一個新的里程碑，那就是終於要在台北購入第一個家了。

隋棠分享新家正在裝修中的照片，雖然還未完工但能大略看出屋內格局方正且寬敞，對於三個小朋友來說有充足的活動空間，特別是屋內有一座旋轉樓梯，就像是童話故事中，公主的家中都會有一座這樣的樓梯，被網友形容超夢幻，還在施工就已經有無數粉絲敲碗新家開箱文了。

不過隋棠也分享租屋人生倒數計時的一段小插曲，她透露平時老公Tony不太做家事，主要負責小朋友們睡前，以及起床上學的準備工作 ，夫妻倆各司其職，有天Tony看見她在大掃除，主動拿了掃把想幫忙，沒想到卻失手把電視弄破了一個洞，這個裂口越來越大，最後整個螢幕在開著電視時，會呈現一片漆黑的狀況，連維修人員都救不回來。

隋棠一邊心裡淌血，一邊在新家家具清單筆記中，默默再添上一筆「客廳電視」，她無奈感慨：「有時另一半沒做家務也不見得是壞事。」夫妻在生活上各司其職似乎更重要。