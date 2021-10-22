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合作美國歌神 Jolin不甩時差

記者王郁惠╱綜合報導
Jolin(左起)推出中英文版本「都没差」，聯手全球百大DJ Steve Aoki和美國流行歌神MAX。(圖：Liquid State提供)
Jolin(左起)推出中英文版本「都没差」，聯手全球百大DJ Steve Aoki和美國流行歌神MAX。(圖：Liquid State提供)

台灣小天后蔡依林（Jolin）推出新單曲「都没差」，首次與獲美國葛萊美音樂獎提名的百大DJ Steve Aoki和美國雙白金認證唱作流行歌神MAX合作，Jolin表示Steve Aoki是她心目中音樂上的瘋狂發明家，而MAX的嗓音「是會讓我放下手邊的事，好好去聽他的聲音」，而MAX更在Jolin的邀請下，苦練中文演唱，成果讓人驚豔。

平常習慣晚上11點入睡的Jolin，為了和Steve Aoki及MAX的合作、配合彼此時差，常在凌晨2、3點調好鬧鐘起床，溝通相關事宜，為了這首歌打亂作息也沒問題。

Steve Aoki表示「跨越時區合作，我認為我們能夠為大家創造出特別的東西」，而MAX為了Jolin首度學唱中文，他說：「蔡依林的才華讓我無限欽佩，她聲線動人，而她對工作的專業態度是讓我努力學習中文的動力，此次合作令我難忘。」

新歌「都没差」描述「在黑暗中，我們都會膽怯，而正因為這樣，才讓我們大家都變得平等」的概念，讓正逢某種情緒低潮的她特別有感，「這首歌就可以告訴大家，不用只展現最好最堅強的一面」；而Jolin擺脫情緒黑洞的撇步，就是「寫日記」，她說：「我會靠寫日記來陪伴自己，這是我愛自己的方式，是一種很私密卻很實在的陪伴。」

她笑稱這兩年偏向懶惰，因疫情生活放慢腳步，常待家中的她也愛上打掃，「待在整潔的環境會更舒暢，打掃真的有神奇魔力」。

Jolin推出中英文版本新單曲「都没差」，秀出好身材。(圖：Liquid Sta...
Jolin推出中英文版本新單曲「都没差」，秀出好身材。(圖：Liquid State提供)

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