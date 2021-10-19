我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「下班後見面」比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 矯正「天價新娘」

台灣演唱會逐步解封 歌手輪番攻小巨蛋

記者林士傑／綜合報導
施孝榮是「民歌高峰會2022台北小巨蛋」製作人兼演出嘉賓。（圖：寬宏藝術提供）
施孝榮是「民歌高峰會2022台北小巨蛋」製作人兼演出嘉賓。（圖：寬宏藝術提供）

台灣演唱會隨著疫情趨緩逐步解封，11月10日登場的「雙11PChome來了」演唱會成為小巨蛋解禁後的第一棒，包含八三夭、告五人、吳青峰、茄子蛋、瘦子、閻奕格與盧廣仲將輪番獻唱；明年1月1日則有「民歌高峰會2022台北小巨蛋」，製作人兼演出歌手施孝榮要領軍14組歌手，和大家共度元旦新年。

原定要在8月攻蛋的瘦子，將此回當成「暖蛋之戰」，會帶來多首創作情歌；吳青峰獻出鬆綁後的首場個人表演，提到前陣子足不出戶，網購變成日常生活，「買了書還有書架、書櫃，在家最常做的事就是看書。」而盧廣仲一口氣買了8箱泡麵、罐頭，結果發現要數年才能吃完，讓他哭笑不得。

盧廣仲在疫情期間囤了很多罐頭、泡麵。（圖：PChome提供）
盧廣仲在疫情期間囤了很多罐頭、泡麵。（圖：PChome提供）

八三夭的團員劉逼近期研究網路當紅的NFT，熬夜搶限量商品卻被詐騙，吳青峰的助理也被詐騙，特別呼籲大家小心一頁式購物網站。屆時是否開放觀眾入場？PChome回應：「目前仍會以疫情的整體狀況來進行全面的評估，待確認會再公告。」

「民歌高峰會2022台北小巨蛋」陣容星光熠熠，有施孝榮、鄭怡、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、金智娟、于台煙、王海玲、王新蓮、王瑞瑜、李明德、周治平、周子寒與陳艾湄，施孝榮說大家在疫情期間，經歷了與以往不同的生活方式，這回要打破傳統，結合前所未有的聲光效果，打造出更能和觀眾互動的四面舞台，令人期待。

前段時間他採用168斷食法瘦身12公斤，對於成果相當滿意，自信喊話：「現在體態維持得很好，可以直接見人啦！但想再更瘦一點。」

疫情 詐騙 台灣

上一則

NHK紅白賽年輕化 五木宏連唱50年成絕響

下一則

當年為柯佳嬿自殘 王柏傑：忘了20歲在幹嘛

延伸閱讀

中國KTV傳封殺47歌手 驚見蔡依林、周子瑜 歌曲全下架

中國KTV傳封殺47歌手 驚見蔡依林、周子瑜 歌曲全下架

張杰墜落舞台 雙胞胎女兒目睹 謝娜發文 逼哭網友

張杰墜落舞台 雙胞胎女兒目睹 謝娜發文 逼哭網友

盧廣仲演唱會門票50秒秒殺 粉絲哀鴻遍野求加場

盧廣仲演唱會門票50秒秒殺 粉絲哀鴻遍野求加場
盧廣仲MV衰事連連 笑說「幫你們擋煞」

盧廣仲MV衰事連連 笑說「幫你們擋煞」

熱門新聞

劉德華（左）曾在機場護妻，右為朱麗倩。（本報資料照片）

劉德華妻朱麗倩36年前選美嫩照被挖出 水汪大眼超放電

2021-10-11 23:07
「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
王菲與15歲女兒李嫣。取材自微博

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

2021-10-16 08:22
各方好奇湯姆克魯斯到底為何變得跟以前很不一樣。（美聯社）

阿湯哥為何慘變腫臉大叔？雜誌爆：不是整形而是「它」

2021-10-12 23:32
謝霆鋒在「怒火」耍蝴蝶刀，非常帥氣。(圖:華映提供)

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

2021-10-12 02:45
16歲的任晴佳開始展現小女人一面。（取材自Instagram）

任達華16歲女兒180公分高 變身性感小女人

2021-10-11 02:22

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統