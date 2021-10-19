台灣演唱會逐步解封 歌手輪番攻小巨蛋

施孝榮是「民歌高峰會2022台北小巨蛋」製作人兼演出嘉賓。（圖：寬宏藝術提供）

台灣 演唱會隨著疫情 趨緩逐步解封，11月10日登場的「雙11PChome來了」演唱會成為小巨蛋解禁後的第一棒，包含八三夭、告五人、吳青峰、茄子蛋、瘦子、閻奕格與盧廣仲將輪番獻唱；明年1月1日則有「民歌高峰會2022台北小巨蛋」，製作人兼演出歌手施孝榮要領軍14組歌手，和大家共度元旦新年。

原定要在8月攻蛋的瘦子，將此回當成「暖蛋之戰」，會帶來多首創作情歌；吳青峰獻出鬆綁後的首場個人表演，提到前陣子足不出戶，網購變成日常生活，「買了書還有書架、書櫃，在家最常做的事就是看書。」而盧廣仲一口氣買了8箱泡麵、罐頭，結果發現要數年才能吃完，讓他哭笑不得。

盧廣仲在疫情期間囤了很多罐頭、泡麵。（圖：PChome提供）

八三夭的團員劉逼近期研究網路當紅的NFT，熬夜搶限量商品卻被詐騙 ，吳青峰的助理也被詐騙，特別呼籲大家小心一頁式購物網站。屆時是否開放觀眾入場？PChome回應：「目前仍會以疫情的整體狀況來進行全面的評估，待確認會再公告。」

「民歌高峰會2022台北小巨蛋」陣容星光熠熠，有施孝榮、鄭怡、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、金智娟、于台煙、王海玲、王新蓮、王瑞瑜、李明德、周治平、周子寒與陳艾湄，施孝榮說大家在疫情期間，經歷了與以往不同的生活方式，這回要打破傳統，結合前所未有的聲光效果，打造出更能和觀眾互動的四面舞台，令人期待。

前段時間他採用168斷食法瘦身12公斤，對於成果相當滿意，自信喊話：「現在體態維持得很好，可以直接見人啦！但想再更瘦一點。」