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前主播被離婚才知老公有外遇 女兒還叫小三「姑姑」

記者林怡秀／即時報導
前主播簡立喆吐露當年和前夫離婚的過程。(圖:和展影視提供)
前主播簡立喆吐露當年和前夫離婚的過程。(圖:和展影視提供)

台灣前新聞主播簡立喆日前上節目聊及與前夫閃婚、5年後離婚的過程，她透露離婚後，才驚覺原來前夫在還有婚姻關係時早已外遇，還帶著女兒一起跟外遇對象約會，並要女兒稱呼對方「姑姑」。

簡立喆表示當時前夫在上海經商，交往期間他總無時無刻都發簡訊告知行蹤，每個週末都回台灣，各種甜蜜的舉動給了她十足的安全感，「看對眼陷入熱戀，再多簡訊都不覺得煩。」加上對方不是高帥類型，讓她很有信任感。於是在前夫的精心設計橋段下答應求婚，「雖然當下有一秒閃過才交往2個月，會不會太快結婚的念頭，但當時被氣氛沖昏頭，便決定答應對方。」

而婚後前夫的貼心行為卻在一夜之間消失，回想起來，她認為前夫圖的應該是有個陪他一起打拼的伴。婚前甜蜜但婚後前夫開始行蹤成謎，簡立喆說：「懷孕初期他會貼心呵護，但到了中後期，他產檢只去過一次，無論去哪都是司機陪著我。」孩子出生後，前夫更是直接夜不歸營，兩人在生活沒有交集下，前夫一句「也許我們當朋友比較好。」 讓她驚問：「那你是要離婚嗎」，沒想到前夫直接回答：「這未必是一件壞事」5年婚姻在經歷半年的離婚過程後劃下句點。

簡立喆說前夫還曾帶著女兒跟外遇對象約會，並且要女兒稱呼對方「姑姑」，而且兩人談話中前夫曾提及他跟對方已經交往2年，她才驚覺原來前夫還沒離婚時已經外遇，律師林明忠表示「即便雙方已經離婚，但對方是在婚姻關係中外遇，知悉之後的2年內、該事實發生在10年內都可以訴請侵害配偶權。」

台灣

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