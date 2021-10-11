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邱澤2奪北影影帝 杜汶澤：曾有評審說他時候還未到

記者黃保慧／綜合報導
台北電影獎影帝由邱澤以「當男人戀愛時」拿下。（圖：台北電影節提供）
台北電影獎影帝由邱澤以「當男人戀愛時」拿下。（圖：台北電影節提供）

第23屆台北電影獎日前頒獎，邱澤以「當男人戀愛時」，二度拿下北影影帝，而港星杜汶澤也關注此消息，在臉書發文恭賀，同時揭開過去曾有評審認為邱澤拿獎時候還未到的內幕。

台北電影獎頒獎典禮會後，總監李亞梅透露最佳男主角第一輪投票，邱澤就以10票過半奪帝，為今年的金馬影帝入圍打了一劑強心針。杜汶澤也關注此事，在臉書發文透露，當年曾做過台北電影獎評審的他，在討論最佳男主角獎由誰拿時，與另一位評審有過爭論，因為該評審覺得邱澤在「誰先愛上他的」中，的確是有進步，但拿影帝「還未到」。

港星杜汶澤常在臉書發文。（本報資料照片）
港星杜汶澤常在臉書發文。（本報資料照片）

杜汶澤則持相反意見，「第1、因為我本身不認識他，也從來沒有看過他之前的任何演出，所以根本不知道他到底有沒有所謂的進步，只是單純地覺得他演得好，比其他人好，就這麼簡單。第2、我不知道什麼叫『還未到』，演戲也要論資排輩，那豈不是每個演員都要在死之前的幾年才能拿獎？甚至死了也等不到？」而當年邱澤獲得影帝殊榮。

文末杜汶澤忍不住感嘆「前輩們，電影工業的前進並不複雜，幾個巨星，幾個好導演，幾十部好電影，就是一個年代。給他們一個機會吧。」最後也恭喜邱澤：「台灣電影以後就是你的世界。」

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