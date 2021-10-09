台北電影獎／王童曝邱澤得獎後內幕 女主討論45分最久

第23屆台北電影獎頒獎人王童(左)、張震(右)。圖／台北電影節提供

第23屆台北電影 獎頒獎典禮9日晚間圓滿落幕，陳玉勳執導的「消失的情人節」以4獎成大贏家，台北電影獎總監李亞梅透露總共討論11小時，女主角和美術設計討論最久，女主角部分一開始李霈瑜（大霈）和楊靚平手，經過45分鐘的討論，楊靚因在電影「愛.殺」個人比較突出的表現出線，以總票數13票裡獲得8票過半奪獎。

而最佳男主角第一輪投票 ，邱澤就以10票過半，評審團主席王童補充，「講一個題外話，感動的是在後台4個大男主角都那麼帥，都演得這麼好，頒完獎了，他們在後台感情還這麼好，人都提升了，一點都沒有妒忌，我覺得這很難得，這是整個電影的成長，我覺得這是一個好事。典禮後面看的一層是生命力，每個演員都帥、都好感情，這是我最開心的」。

王童特別提到：「我也只有1票，電影每人喜愛不一樣。『緝魂』是一部非常整齊的電影，個人也蠻喜歡，張震的表演是最突破的一部，演得非常好；可是，有的評審委員不覺得出彩超過邱澤，邱澤表演比較討人喜歡，但張震是非常好的演員，心智跟外在都努力在表演可是就差幾票，我也沒有辦法都讓他得獎，（得獎）只有1名，很可惜。」

男配角部分，「詭扯」劉冠廷和「無聲」金玄彬4票平手，由於劉冠廷在此獎以兩部片入圍 ，所以花了一些時間集中劉冠廷的票數，最後決定以「詭扯」留下跟金玄彬對決，投票後最後勝出。女配角百白在一開始投票獲6票，對上「緝魂」的大陸演員孫安可的4票，這也是演員獎項競爭中最接近的。李亞梅補充說：「很多評審太喜歡百白了，她在一群男性裡獨撐大局。」最後百白以9票獲勝。

最佳導演陳玉勳在假投票獲8票，正式投票以10票確定。最佳劇情長片「消失的情人節」最後也是10票勝出。王童也說：「台北電影獎越來越精彩，鼓勵很多年創意，百萬獎精彩的是紀錄片，『捕鰻的人』把那個很真實拍出來，很容易打動人。雖然主席（易智言）覺得入圍、得獎差很遠，是差很遠，但在我心目中每個人都很棒，真的很棒，影展就這麼殘酷啦。」

本屆評審團主席為王童，評審包括楊雅喆、莫子儀、黃文英、李耀華、林心如、姚坤君、蕭雅全、陳大璞、林尚德、劉悅行、吳德淳、李泳泉等。