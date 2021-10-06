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龍劭華入圍男配角 女兒：希望他看得到

記者陳建嘉、黃保慧／綜合報導
龍劭華以「角頭─浪流連」的黑幫老大入圍男配角。（圖：金馬執委會提供）
龍劭華以「角頭─浪流連」的黑幫老大入圍男配角。（圖：金馬執委會提供）

第58屆金馬獎入圍名單，在男女配角方面同樣精采，龍劭華以「角頭─浪流連」的黑幫老大提名男配，這也是他生前最終的電影演出，他的女兒陳璇表示：「替他覺得高興，希望他看得到……。」與他競爭的有「詭扯」劉冠廷、「月老」馬志翔和港片「濁水漂流」的謝君豪以及柯煒林。

劉冠廷繼去年角逐男主角後，今年又以「詭扯」搶男配，相當感謝團隊。馬志翔憑「月老」首次以演員角色入圍金馬，他說：「抱著孩子跟太太一起看金馬入圍轉播，覺得好溫暖。能入圍金馬58真的很開心也很榮幸。」

謝君豪曾在1997年以「南海十三郎」拿下金馬獎影帝，24年後再獲提名男配，再度感謝金馬獎當年的肯定，「這個獎對我的演藝事業幫助太大了，很多人都是因為這個獎項才關注我、認識我和十三郎這個人物。」

女配角方面，鍾欣凌自認演電影的資歷並不多，能夠獲得提名相當開心，「謝謝大家的喜歡，還在摸索電影語言的我，感謝團隊跟導演對我的信任跟陪伴，我會一直努力」。港星李麗珍自認拍「濁水漂流」時，就像做功課一樣戰戰兢兢，「知道自己演出這個電影可以得到更多認同，滿足感已經勝過一切」。

温貞菱開心之餘，也疼惜「不想一個人」的劇中角色金莎，「希望能讓更多人看見她和在社會底層工作的女性」。王渝萱以「該死的阿修羅」提名，「這並不是我一人能做到的，同時能跟其他這樣好的演員一同入圍，我深感榮幸」。

陳庭妮在「青春弒戀」演出個性豪放的女網紅，精彩表演有別以往，她俏皮回應「幸福來得好突然，現在的感覺還是不太真實」，還開心詢問自己是否已有金馬獎的專屬電鍋，可以當作入圍禮物。

入圍 提名 電影

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