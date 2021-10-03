我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔爆35政要「藏富境外」

生態悲劇 南加海岸嚴重漏油 約3000桶油量汙染海灘

「月亮歌手」李珮菁癱瘓40年 曾被告知「剩2天能活」

記者黃保慧／綜合報導
李珮菁以一曲「我愛月亮」走紅而有「月亮歌手」的稱號，卻因一場脊椎手術失敗而癱瘓了40年。（記者沈昱嘉／攝影）
李珮菁以一曲「我愛月亮」走紅而有「月亮歌手」的稱號，卻因一場脊椎手術失敗而癱瘓了40年。（記者沈昱嘉／攝影）

蔡明亮導演的新作「月亮 樹」3日傍晚在台北電影節首映，本片是他應影后楊貴媚之邀所拍攝的作品，透過鏡頭凝視「月亮歌手」李珮菁與長青樹影帝常楓，展現其獨特的影像美學與人文關懷，蔡明亮受訪時也表示，李珮菁是他來到台灣最崇拜的歌手，這次合作像看到偶像的感覺。

「月亮 樹」以資深藝人李珮菁與常楓為拍攝對象，呈現他們在褪去舞台光環後回到生活本身的日常；李珮菁以一曲「我愛月亮」走紅而有「月亮歌手」的稱號，卻因一場脊椎手術失敗而癱瘓了40年，現在她的腳已能自行往外伸出踢腿，但是腳收回來還是需要別人幫忙，她也表示希望有一天能走路再拍蔡明亮的片；蔡明亮也提到，92歲常楓知道他的電影多屬長鏡頭，「沒喊卡他不能停的」，讚對方非常專業。

李珮菁接著分享多年前在鬼門關走一遭的經驗，當時她大腸壞死，被醫生告知只剩2天能活，她躺在床上抽了2天的肺積水，手術結束後原本像懷胎10月的肚子竟奇蹟的縮小了，她表示一切經歷很奇妙。

首映會上，蔡明亮導演與李珮菁、楊貴媚也共同出席與觀眾交流，蔡明亮表示，自己一直沒有停止發展電影，這幾年一直都有新作問世的他強調：「即使是短片，我照樣要慎重其事的參加電影節。」

左起李珮菁、蔡明亮、楊貴媚參加「月亮 樹」台北電影節首映。（記者沈昱嘉／攝影）
左起李珮菁、蔡明亮、楊貴媚參加「月亮 樹」台北電影節首映。（記者沈昱嘉／攝影）

電影 導演 台灣

上一則

007反派是奧斯卡影帝 雷米馬利克：無法隨便出門

下一則

尚氣「打」不進中國？滿滿中國元素 這些原因遲未上映

延伸閱讀

政府聽不見 人民可拍桌…藍推倒備詢台杯葛 癱瘓立院

政府聽不見 人民可拍桌…藍推倒備詢台杯葛 癱瘓立院
國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？

國會又癱瘓 民眾黨左嗆綠負責 右酸藍問倒蘇貞昌很難？
悼龍劭華 楊貴媚淚憶烏龍緋聞

悼龍劭華 楊貴媚淚憶烏龍緋聞
等不到疫苗…李康生工作多 憂身體難負荷

等不到疫苗…李康生工作多 憂身體難負荷

熱門新聞

有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）

張曼玉神隱多年 憔悴瘦成皮包骨舊照駭人

2021-09-28 02:28
有「華為小公主」之稱的姚安娜。（取材自微博）

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

2021-09-26 23:01
蕾雅瑟杜是龐德片史上第一位連莊女主角。圖／UIP提供

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

2021-09-30 13:46
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。(取材自微博)

鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉

2021-09-30 00:57
林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博

66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

2021-10-01 15:20
網路瘋傳「全渠道封殺」25人名單，其中「政治問題」封殺名單第一個列進趙薇。取材自微博

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

2021-10-03 05:51

超人氣

更多 >
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世
庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議
英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重

英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重