「月亮歌手」李珮菁癱瘓40年 曾被告知「剩2天能活」

李珮菁以一曲「我愛月亮」走紅而有「月亮歌手」的稱號，卻因一場脊椎手術失敗而癱瘓了40年。（記者沈昱嘉／攝影）

蔡明亮導演 的新作「月亮 樹」3日傍晚在台北電影 節首映，本片是他應影后楊貴媚之邀所拍攝的作品，透過鏡頭凝視「月亮歌手」李珮菁與長青樹影帝常楓，展現其獨特的影像美學與人文關懷，蔡明亮受訪時也表示，李珮菁是他來到台灣 最崇拜的歌手，這次合作像看到偶像的感覺。

「月亮 樹」以資深藝人李珮菁與常楓為拍攝對象，呈現他們在褪去舞台光環後回到生活本身的日常；李珮菁以一曲「我愛月亮」走紅而有「月亮歌手」的稱號，卻因一場脊椎手術失敗而癱瘓了40年，現在她的腳已能自行往外伸出踢腿，但是腳收回來還是需要別人幫忙，她也表示希望有一天能走路再拍蔡明亮的片；蔡明亮也提到，92歲常楓知道他的電影多屬長鏡頭，「沒喊卡他不能停的」，讚對方非常專業。

李珮菁接著分享多年前在鬼門關走一遭的經驗，當時她大腸壞死，被醫生告知只剩2天能活，她躺在床上抽了2天的肺積水，手術結束後原本像懷胎10月的肚子竟奇蹟的縮小了，她表示一切經歷很奇妙。

首映會上，蔡明亮導演與李珮菁、楊貴媚也共同出席與觀眾交流，蔡明亮表示，自己一直沒有停止發展電影，這幾年一直都有新作問世的他強調：「即使是短片，我照樣要慎重其事的參加電影節。」