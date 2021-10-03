金鐘戲劇節目／簡嫚書奪女配 淚謝媽媽

邱凱偉憑「我的婆婆怎麼那麼可愛」摘下戲劇節目男配角獎。（圖：三立電視提供）

簡嫚書以「她們創業的那些鳥事」摘下戲劇節目女配角獎。（圖：三立電視提供）

台灣 藝人邱凱偉以「我的婆婆怎麼那麼可愛」的大兒子蘇秉忠一角，抱回金鐘獎戲劇節目男配角獎，他得知自己獲獎，立刻抱住一旁的同劇演員楊銘威獻吻，好不容易放下一整天緊張情緒，第一句就說：「天啊，我好餓哦。」

邱凱偉逐一感謝文化部、公視以及製作團隊，「我爸過世那天，我回屏東，摸著他的手跟他講『爸，總有一天我會為你拿座獎』，爸，我做到了」，也感謝他的妻子、剛出生的小孩，最後更在台上宣布「婆婆」正在籌備第2季及電影 版，請大家期待。邱凱偉在後台受訪時，主動提及曾有人問他，為何不回家繼承家業，不過他就想要證明自己能有一番成就，如今他做到了，他也向劇中的「弟弟」楊銘威喊話，「下次我們一起拿最佳男主角」。

簡嫚書則以「她們創業的那些鳥事」拿下戲劇節目女配角，她致詞時，主動說要將這個獎獻給媽媽，「妳的美麗與善良，我永遠記在心中，我要將今天獲得的祝福分享出去」。簡嫚書在「鳥事」演出個性豪放的交際花林美季，有別於過去的文青形象，評審盛讚她將一個可能流俗的角色演得恰到好處，令人動容。

簡嫚書在後台受訪時，坦承當媽之後變得更會演戲，「面對生命變得更為嚴謹，對很多感情都能自然融入，這些都能幫助我的表演」。

薛仕凌、黃瀞怡（小薰）勇奪第56屆金鐘獎迷你劇男女配角獎，拿到獎座，一恍神一舉獎座爆哭，薛仕凌感謝「做工的人」工作 團隊後，短短15秒致詞完就下台，表示「真的沒想到自己會得獎」，小薰一拿到獎就爆哭，直呼拍「大債時代」過程「很痛苦」，希望把得獎的好運，分享給經紀人祝「好孕」。

在「做工的人」劇中，薛仕凌演吃檳榔的怪手司機阿全，被評審稱讚表現活靈活現，順利獲獎，他說：「每一部作品都是集合很多人的辛苦，能夠代表他們拿到這座獎，很開心。」被問轉戰戲劇發熱，他說不敢給其他人什麼意見，「追尋你自己真正喜歡做的事情，努力做到最好，這樣就夠了。」

黃瀞怡在「大債時代」中，飾演在丈夫自殺後，獨自撫養兒女、並被迫扛下丈夫留下龐大債務的媽媽，拿到迷你劇女配角獎，她爆哭感謝爸媽、經紀人，雖然媽媽已過世，但希望獻給媽媽，同時也將得獎的好運分享給經紀人，「希望她今年順利懷孕。」