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想起林志玲？ 言承旭唱「偶然」哭了

娛樂新聞組／綜合報導
言承旭被爆彩排時哭了。（取材自微博）
言承旭被爆彩排時哭了。（取材自微博）

大陸綜藝「披荊斬棘的哥哥」開播以來話題不斷，在最新一集中，台灣藝人言承旭和林志炫等人翻唱歌曲「偶然」，結果主持人劉濤卻爆料，言承旭在彩排時哭了好幾次，他說是因為代入了徐志摩的故事，才會動容落淚，反被虧：「不是你自己的故事嗎？」不少網友也說，看到節目中的橋段，立刻聯想到他和林志玲的往日情。

言承旭在表演舞台中，負責歌唱的部分不多，卻以演技串起了整首歌的故事以及情緒，他在紙上寫下：「妳好嗎？沒有妳，我什麼都不好。」搭配歌詞「我是天空裡的一片雲，偶爾投影在你的波心」，就是這個段落讓言承旭在彩排時哭了好幾次，看得出來他頗有感觸。

ETtoday報導，格外引起討論的是，由側拍影片證明，言承旭三次彩排都流下斗大淚珠，被問到哭的當下想到什麼時，他解釋因為林志炫說了徐志摩的故事，便不禁代入到徐志摩的故事中。

沒想到，劉濤聽完馬上反問：「不是（想到）你自己的故事嗎？」言承旭連忙否認，抿了一下嘴唇笑說：「是炫哥給我那個徐志摩的（故事），真的很感動。」稍微慌張了一下的表現，頓時引發全場轟動。不過，網友很難不聯想到林志玲：「很難不想到林姐姐」、「很不圓滿的愛情，卻刻骨銘心。」

林志玲 劉濤 台灣

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