好友奔靈堂致意 盼龍劭華 一直帥下去

龍邵華靈堂。（記者李政龍／攝影）

台灣 金鐘視帝龍劭華14日驟逝，靈堂1樓18日開放粉絲弔唁，龍劭華西裝筆挺、雙手交叉胸前的巨幅照片相當帥氣，整體布置莊嚴素雅，演藝圈好友與不少粉絲也到場弔唁。同樣哀痛的還有高怡平，她在臉書上默默換了張父女合照，證實92歲的父親已經病逝。

曾與龍劭華當鄰居的桃園市長鄭文燦與77歲資深演員王滿嬌一早現身，鄭文燦回憶龍劭華曾向他感嘆資深演員的價值，當時他還是新聞局長，他說：「我跟他說『人生如戲、戲如人生』，你們所演的每一部作品都寫在粉絲心中裡面。」

而去年才與龍劭華合作「金愛演真探團」的陳珮騏，才到門口就情緒潰堤，她哽咽表示：「龍哥是個脾氣好、很照顧晚輩的人，有時遇到說話沒禮貌的人，他仍脾氣很好，對晚輩照顧也很盡心。」

李國毅和龍劭華合作超過十年，李國毅懷念道：「不管我在哪一部戲，不管有沒有龍哥在，龍哥都會特別交代劇組的人一定要好好照顧我，這是我一輩子感念在心的。」 李國毅受到龍劭華許多照顧。（記者陳沛林／攝影）

黃鐙輝曾於電影 「愛琳娜」飾演龍劭華的兒子，「有一種一日為父、終生為父的感覺」感性表示「很想他，希望他一直帥下去」。曾莞婷同樣視龍劭華如另一位父親，她一到靈堂就痛哭失聲。而其他到場星友還包括賈靜雯、黃騰浩、唐振剛、李宣榕、葉天倫、林哲熹，台中市長盧秀燕也在午後前來致意。

另外，高怡平今年以Good TV「轉轉發現愛」入圍 金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，第一時間就與父親分享喜訊。無奈高爸爸不敵病魔，沒能等到高怡平力拚連莊敲鐘。