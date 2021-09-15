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劉家昌返台隔離期滿 第一個通告獻給白冰冰

記者林怡秀／綜合報導
劉家昌（中）日前應白冰冰（右）邀請上中視「我愛冰冰Show」。（圖：中視提供）
劉家昌（中）日前應白冰冰（右）邀請上中視「我愛冰冰Show」。（圖：中視提供）

「華語流行音樂教父」劉家昌日前難得到中視錄製「我愛冰冰Show」，他大約已有八、九年沒在台灣上綜藝節目，上次回台已是兩年前，這次回台一隔離期滿，就把第一個通告獻給「我愛冰冰Show」。他提及這次回來主要是要看王永慶外孫女楊元寧的畫展，白冰冰得知消息後親自敲他通告，「她(白冰冰)叫我就來了，在我自己的事情上，冰冰都一定會來。」言談間透露與白冰冰之間的深厚情誼。

2017年劉家昌在江西龍虎山打造藝術城「華泉小村」，當時白冰冰親自出席站台，參加開幕。與劉家昌是如何結緣，白冰冰透露：「人生的緣分讓你沒辦法想像，我們的認識反而是我孩子的事件。」原來為了成立白曉燕基金會，白冰冰錄了一首鄭進一寫的「燕仔！你是飛去叨？」一曲，「我錄了這首歌，錄完之後才知道這個有版權，剛好那時劉家昌老師來探望我。」

白冰冰就跟劉家昌提了此事，但當時她和劉家昌其實並不熟，「因為這個事情來探望我，已經非常感動，他問我有什麼可以幫忙的，我想說藝術界就找藝術人。」劉家昌一聽直接打電話給鄭進一，也解決了問題，更因這首歌意外牽起兩人的緣分，對於這份恩情，白冰冰感念於心，深深肯定劉家昌在藝術界的貢獻，「未來，在歷史上絕對有一格是劉家昌老師。」

談及近況，劉家昌表示已打完兩劑莫德納疫苗，除了身體有點發癢，沒有出現其他副作用，而旅居美國的他，生活並未受到疫情影響，至今身體仍十分健朗，他也分享自己的養生之道，「健康就是不運動，我連路都不(愛)走，吃保養品、臉上抹膏之類的，我一輩子沒做過，該怎麼樣就麼樣。」心態相當豁達。

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