盧廣仲換造型出新輯 摘掉眼鏡大秀身材

盧廣仲推出新專輯，首次摘下眼鏡，穿上緊身上衣大秀結實好身材。（圖：添翼創越提供）

台灣 創作鬼才盧廣仲已5年未推出完整專輯，日前開心於社群 宣布「暌違50年，第6張創作專輯來了！」除了啟動「盲預購」，也釋出全新視覺照，出道13年的他首次摘下眼鏡，穿上緊身上衣大秀結實好身材，讓不少粉絲直呼「還以為是Rain」，盧廣仲也幽默回應「颱風那幾天，Rain有來待一陣子」。

盧廣仲自2016年推出「What a Folk!!!!!」專輯後，首次跳脫舒適圈參與「花甲男孩轉大人」戲劇與電影 版演出，獲得金鐘獎視帝與新進演員雙獎，單曲「魚仔」也獲得金曲最佳作曲人與年度歌曲雙獎，而後因演唱電影「刻在你心底的名字」主題曲贏得金馬肯定，成功完成三金大滿貫的紀錄。回顧5年來，盧廣仲表示：「很高興當初願意踏出舒適圈，讓自己不侷限於音樂創作。透過演戲，了解更內心的自己。」

他這次新專輯視覺首次摘下眼鏡，他表示：「過去眼鏡等於是我的安全感，這次新造型嘗試把眼鏡摘下是想挑戰自己，面對世界透過不同視角產出創作，就像這張新專輯，大家將會聽見不一樣的盧廣仲！」只是長長捲捲的劉海遮住眼睛，有粉絲說他的造型像日本漫畫角色，而他貼身緊身衣上印有一隻大手抓住腹肌的圖樣，也掀起粉絲展開趣味P圖。