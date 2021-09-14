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等不到疫苗…李康生工作多 憂身體難負荷

記者黃保慧╱綜合報導
李康生有感演員拍攝時必須脫口罩，認為染疫風險非常高。(圖：電影戲劇業職業工會提供)
李康生有感演員拍攝時必須脫口罩，認為染疫風險非常高。(圖：電影戲劇業職業工會提供)

金馬影帝李康生以形象大使身分出席「2021勞動影像嘉年華-臺北勞工影展」線上記者會，疫情期間他工作不斷，深感演員拍攝時必須要脫口罩，有暴露在外的染疫風險，他呼籲：「演員應該要提早打疫苗，不然很容易染疫，風險實在很高。」

由於他過去曾有小中風，在疫苗的選擇上比較嚴謹，說道：「我在等莫德納，但我想應該等不到，現在有勾了BNT。」

李康生雖然目前還沒打疫苗，但這兩年疫情下工作收入不減反增，期間去了兩趟大陸，拍攝電影「風過猶存」、「繁華將至」，接下來台灣電影部分，還有將上映的「鱷魚」、「童話世界」、「山中森林」，緊接著30年沒有演電視的他，將參演由侯孝賢監製的影集「良辰吉時」，可說大豐收。他也透露之後還要去大陸拍兩部片，直說「身體快負荷不了了」。

李康生很謹慎防疫，除了拍戲就待在山上的家隱居，他透露拍「山中森林」時，每周做一次快篩，總共捅了三次自己的鼻子，笑說：「被人家捅很痛。」

而李康生近期演出不少反派角色，都是過去與導演蔡明亮合作時沒展現過的樣貌，他笑說：「我其實很想演反派，以前都是演蔡導電影裡的小人物、正直的人，有機會我也想嘗試不同角色，希望大家能『恨我恨得牙癢癢的』。」

電影 疫苗 疫情

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