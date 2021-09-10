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澎恰恰一身債 阿扁問：好賭或包養女人？

記者王慧瑛、林巧璉／綜合報導
藝人澎恰恰日前到高雄擔任前總統陳水扁廣播節目來賓，當時看不出有情緒低落等異狀。（翻攝直播畫面）
藝人澎恰恰日前到高雄擔任前總統陳水扁廣播節目來賓，當時看不出有情緒低落等異狀。（翻攝直播畫面）

台灣藝人澎恰恰疑因債務壓力等一度傳失聯，讓親友、粉絲憂心不已，澎恰恰日前曾到高雄接受前總統陳水扁廣播專訪，他談到童年生活提到，提到小五那年中秋節前夕，父親帶一盒月餅返家被母親氣得丟到門外，他知道母親對父親不顧家有微詞，之後父親便失去音訊。有粉絲提到，「好巧，澎恰恰和父親都在中秋前夕鬧失蹤」，希望他平安無恙，繼續帶給觀眾歡樂。

澎恰恰在節目中回顧到，他出生嘉義，上有兩名哥哥、一名姊姊，他排行老么，母親在中油公司廚房上班養家，常打包剩菜當一家人晚餐，扶養四個孩子長大。

自幼家境困難，澎恰恰小五開始半工半讀，和哥哥、姊姊一塊到保齡球館打工分擔家計，也賺到免費餐食，有段時間一天兼兩份工，經常一天只睡一小時，聽了澎恰恰的故事，阿扁說「好像比我還慘」。

澎恰恰去年開記者會指因為拍片欠上億台幣巨款，出現財務危機，坊間傳聞是澎有其他錢坑。對此，陳水扁問澎恰恰「你有愛賭博或包養女人嗎？」澎恰恰在節目中回應，他雖然會打麻將，但不懂其他賭博，欠債與賭無關，也沒有養小三，「若有不軌，狗仔早就踢爆了」。

澎恰恰在演藝圈闖盪超過30年，原名彭樟燦，目前改為彭高尚，澎恰恰提到，他連拍5部國片都慘賠，「怪我太浪漫了」，電影「球愛天空」一片就賠5000萬台幣。

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