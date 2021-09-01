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60歲庾澄慶驚爆摔車 分享搞笑傷勢照

娛樂新聞組／綜合報導
庾澄慶疑似騎單車出意外。（取材自Instagram）
庾澄慶疑似騎單車出意外。（取材自Instagram）

近日台灣疫情趨緩，不少人都會趁機出門透透氣。60歲的台灣歌手庾澄慶熱愛運動，在疫情爆發前時常透過社群分享運動照，日前卻驚爆發生意外，在IG限時動態Po出送醫治療的照片，引起粉絲擔憂。

庾澄慶疑似騎單車出意外。（取材自Instagram）
庾澄慶疑似騎單車出意外。（取材自Instagram）

庾澄慶疑似騎單車受傷，在IG上出多張流血照片，因為不小心「犁田」（騎車摔倒），導致手、腳布滿傷口，不僅手肘、膝蓋溢出鮮血，連右手掌也受傷，腳上還有幾處小傷口，有幾處感覺相當嚴重，令不少粉絲們擔憂不已，事後，他的經紀人也對此做出回應。

庾澄慶疑似騎單車出意外。（取材自Instagram）
庾澄慶疑似騎單車出意外。（取材自Instagram）

幽默的庾澄慶，曬出一連串的治療照片，不忘發文自嘲「仆街」、「雷殘」、「罷玩肘」、「網狀繃帶很性感」，還打趣稱受傷的傷口形象很像齒輪，最後不忘分享自己包紮後的模樣笑說：「包裝完成。」看起來他的左手肘、左腳膝蓋和右手掌都有傷勢，幸而都是皮肉傷，就醫消毒後完成包紮。對此，他的經紀人詢問傷勢後，表示「沒事！騎車不小心跌倒！」要粉絲朋友們別太擔心。

TVBS報導，隨後，庾澄慶也像是在報平安一般，在IG放上頭髮上停留一隻蒼蠅的逗趣照片，吸引許多網友關心留言「怎麼會雷殘～保重啊！早日康復！」「怎麼那麼不小心」「不要再這麼頑皮了，安全更重要！心疼哈林哥」，但也有人歪樓表示「撞樹上啦？」「是！？頭髮上有鳥屎！？」

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