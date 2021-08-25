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周遊84歲生日嬌嗔：3天沒見老公會瘋

記者楊起鳳╱綜合報導
周遊(左)歡度84歲生日，和老公李朝永鶼鰈情深。(圖：周遊提供)
周遊(左)歡度84歲生日，和老公李朝永鶼鰈情深。(圖：周遊提供)

台灣知名製作人周遊24日過84歲生日，她透露以往都會在這一天宴請所有親朋好友在國賓吃飯慶祝，動輒席開數十桌，今年因為疫情改由兒子馮凱請全家吃飯，但人緣好的周遊今天一早就接到各方祝賀電話，鮮花、禮物不斷。

但她最開心的還是泰國大使來電邀請周遊夫妻當普吉島的觀光代言人，普吉島至今仍是無確診的地方，周遊說：「這是我最好的生日禮物，希望衛福部長陳時中能通融，不要讓我隔離太多天，因為我無法跟老公分開三天以上。」

周遊說她跟老公李朝永不能分開太久，希望政府能體諒她促進兩國外交，最好比照奧運健兒，隔離七天就好，但她事後想想：「七天也太長了，我七天沒跟老公一起會瘋掉，最好三天，三天是可以接受的範圍，其他的就讓我們在家隔離，可以分開不同房間住。」

周遊雖然已經84歲，但她積極養生減重，體重至少輕了20公斤，從80幾到目前只剩63公斤，她說前幾天剛好獅子會有一個朋友過世，就在李行導演的靈堂樓上，她因為在路邊等老公李朝永去停車，發現小野等人一直看她卻不敢認她，原來她瘦太多又太年輕，大家認不出來。

她說自己在文化總部時，導演就是李行，李朝永還當過李行導演的副導演，所以也一起去他靈堂致意。她雖然已經退休但仍不休息，還設立了周遊獅子會、明星獅子會、明星演唱會，一周有五天都在忙，比沒退休前還要忙碌，日子過得十分充實。

周遊全家為她慶祝84歲生日。(圖：周遊提供)
周遊全家為她慶祝84歲生日。(圖：周遊提供)

導演 李行 退休

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