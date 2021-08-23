鳳飛飛逝世10周年 紀念館明年1月開放

明年適逢鳳飛飛逝世10周年，紀念館設置格外有意義，未來將規畫常設展，期盼紀念館不只紀念鳳飛飛，更要讓人們匯聚交流，產生新的時代意義。 聯合報系資料照片

台灣 桃園市大溪區木藝生態博物館2015年成立，今年接續完成修復10棟歷史建築，包括大溪警察 宿舍群、大溪農會倉庫活化再利用的六廿四故事館。為紀念大溪女兒、國民音樂天后鳳飛飛，明年1月將再開放「鳳飛飛紀念館」，成為大溪必遊景點。

鳳飛飛紀念館設置於木博館內的「分局長宿舍」，木博館長陳倩慧表示，適逢鳳飛飛逝世10周年，紀念館設置格外有意義，未來將規畫常設展，期盼紀念館不只紀念鳳飛飛，更要讓人們匯聚交流，產生新的時代意義。

陳倩慧表示，鳳飛飛紀念館現由木博館施作戶外景觀工程，預計今年9月竣工，工程驗收後，館舍將於10月委託大嵙崁文教基金會經營管理，11至12月進行布展，現正蒐集相關資料。

桃園市長鄭文燦表示，市府為紀念鳳飛飛，每年舉辦系列紀念活動，今年因疫情 紀念活動改線上舉辦，並出版「大河與小飛」親子繪本，介紹大溪各式景點及特色，希望以音樂為媒介紀念大溪的女兒。

農曆6月24日是關聖帝君誕辰，普濟堂關聖帝君遶境活動更是大溪百年傳統，而建於日治時代的大溪農會倉庫，未來將作為「六廿四故事館」，帶領民眾認識普濟堂、六廿四慶典與遶境文化。

陳倩慧表示，大溪農會倉庫是少見保存完善的貯米倉庫，建築壁體採用磚造及防潮壁，是建築特色之一，修復過程保留防潮壁，未來有完整的解說，讓民眾了解文化資產。

而二期警察宿舍群整體工程已於4月3日竣工，預計11月正式開幕。陳倩慧表示，全區保留戰後生活使用樣貌，見證大溪從日本時代至民國近百年的警政歷史變遷，展現大溪人的生活記憶。