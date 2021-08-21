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「斯卡羅」查馬克癌逝 吳慷仁臉書黑幕悼念

記者楊起鳳╱綜合報導
吳慷仁臉書換上黑幕表示對查馬克的懷念。(取材自臉書)
吳慷仁臉書換上黑幕表示對查馬克的懷念。(取材自臉書)

公視取材1867年發生在恆春半島「羅妹號事件」事件拍攝的史詩旗艦劇「斯卡羅」，日前創下首播收視紀錄，劇中飾演大股頭卓杞篤的素人演員查馬克・法拉屋樂(Camake Valaule)，是屏東縣泰武國小教導主任，曾獲金曲獎、師鐸獎，罹癌請假一年治療，去年一度好轉，未料癌細胞擴散，16日返家休養昨晚病逝，享年42歲。

同劇演員吳慷仁也在稍早將臉書大頭貼換成黑幕，表示哀悼。

查馬克來自屏東縣來義鄉丹林部落排灣族人，他以素人之姿被曹瑞原導演相中，「非查馬克不可」的要求，懇請他演出「卓杞篤」一角，首次演戲就讓人感動，可惜這也成查馬克的遺作。

劇中飾演社寮頭人「水仔」的吳慷仁，日前在臉書貼出查馬克的劇照，並發文表示非常喜歡查馬克老師的表演「查馬克老師～第一次的演出就獻給了斯卡羅，很多朋友應該都不認識他，他是個老師、也是大頭目卓杞篤的飾演者，他的表演我非常非常的喜歡，因為感覺不是在表演，而是一種與角色的靈魂交換」，更說道請大家認真看查馬克的表演，表示「螢幕的彼端會帶給我們獨一無二的卓杞篤」最後也喊話「為他禱告，一起平安。」沒想到仍不敵病魔過世。

「維基百科」也設置了查馬克專屬的頁面，讓他能利用更多的方式留在世人心中。「斯卡羅」女主角溫貞菱也貼出查馬克生前的訪問，表達永遠愛他也感謝他想念他。

查馬克42歲辭世，令人不捨。(圖：公視提供)
查馬克42歲辭世，令人不捨。(圖：公視提供)

臉書 癌細胞 導演

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