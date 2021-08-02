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多次詮釋失智症 李天柱演技催淚

記者陳慧貞／綜合報導
魏蔓(右)劇中帶著飾演爸爸的李天柱做瑜伽。（圖：三立提供）
魏蔓(右)劇中帶著飾演爸爸的李天柱做瑜伽。（圖：三立提供）

台灣資深藝人李天柱和魏蔓演出電視「三隻小豬的逆襲」，因疫情因素重播，2日起將復播最後5集，劇中「朱爸」李天柱好不容易等到兒女成長蛻變，自己卻罹患失智症，逐漸遺忘身邊心愛的人事物，被問同樣狀況若發生在現實生活中？他表示一定會和家人商量，做出最好的安排。

因多次演過失智症相關角色，李天柱認為，很多人都把失智症當作一種病，聽到「病」就覺得恐怖，但其實只是一種自然「退化」，他建議將家中失智長輩想像成「新生兒」，對子女而言，會覺得是甜蜜負擔。

被問若自己得失智症，李天柱不會像角色選擇隱瞞，而會與家人商量，「因為瞞不住，與其一個人處於黑暗恐懼中，不如和家人一起面對。」不過他也認為，擔心這種不可控的改變，不如趁還有記憶時，多向家人表達關心愛意，因為「記憶會消退，但愛不會消逝」。

演大女兒的魏蔓，過去是嬌嬌女，爸爸失智後，反成支持的力量，比其他家人更堅強，她設身處地，若劇情發生在自己身上，她直言遇到就面對，「會把爸媽當Baby寵愛，無微不至地照顧。」

魏蔓坦言做過心理準備，萬一碰到，她會和喜歡老歌的爸爸一起K歌，唱「瀟灑走一回」，「因為這是爸爸教我唱的第一首歌」，盼能喚回一絲記憶，但這些畫面光是閃過，就讓她熱淚盈眶。

失智 台灣 疫情

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