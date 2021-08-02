王齊麟奪羽球男雙金牌 徒弟蔡尚樺喜泣

蔡尚樺(左)的羽球拍是王齊麟送的。（取材自臉書）

王齊麟、李洋在東京奧運羽球 男雙奪金，全台人民歡聲雷動，王齊麟的「徒弟」、主持人蔡尚樺更是喜極而泣，不忘向「師父」報告他的IG追蹤人數，已經從奧運出賽前的3.9萬，暴增超過22萬。

王齊麟因為參加「全明星運動會」擔任來賓，與多位藝人成為好友。他邀請蔡尚樺一起來打羽球，蔡尚樺當時苦笑回：「我連發球都不會，甚至一支球拍都沒有。」王齊麟不以為意，告訴她：「妳放心，我全部幫妳準備。」他還問了蔡尚樺的鞋碼，幫她備妥專業球鞋，一切都出自對羽球推廣的熱忱。

王齊麟不因為蔡尚樺是初學者而輕看她，相反的，他用心從羽球入門知識開始教起，每堂課都有重點進度。在王齊麟講解下，蔡尚樺只上了半小時的課，就對羽球產生信心和興趣，她稱讚：「王齊麟真的很會教，是我遇過最會教的老師。」

教學過程中，王齊麟不厭其煩地救起蔡尚樺的失敗球。憑著對羽球的熱愛，王齊麟身體力行推廣這項運動。他也向蔡尚樺提過，賽後他會致力推廣羽球，希望更多人能夠認識羽球的美好。私底下的王齊麟，生活與一般大男孩無異，打完球後喜歡大嗑小籠包、蒸餃，閒來無事就滑手機，瀏覽PTT、IG看網友們評論。

如今「麟洋配」一夕暴紅，蔡尚樺也被朋友瘋狂打聽他們有無「發展性」。不過蔡尚樺掛保證，王齊麟是個「超級大直男」，CP組合就留在羽球場上。王齊麟原本的雙打搭檔並不是李洋，在東京奧運因為疫情 延期後，他們多了時間磨合練習，身高和技術上產生了互補默契，才能靠著實力一路打下金牌。

蔡尚樺透露，「麟洋配」是第一次參戰奧運，出發前就抱持平常心，所以才能面帶笑容地打球，沒被壓力影響表現。王齊麟似乎真的沒想過自己會拿下金牌，之前蔡尚樺生日，許願王齊麟奧運奪金，王齊麟大受感動，誇下海口「如果真的拿金牌，獎金就全部歸妳」。如今網路留言的玩笑話成為鐵證，蔡尚樺趕緊回頭截圖，猛虧「師父」話說得太早。