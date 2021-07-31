我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／德萊賽爾50米自由式 摘第4金 游破奧運紀錄

科州山洪暴發致土石流 百人受困公路隧道9小時獲救

發文照顧華語粉絲 林志玲成AKIRA最棒賢內助

記者李姿瑩／台北報導
AKIRA在新歌MV中造型休閒帥氣。（取材自臉書）
AKIRA在新歌MV中造型休閒帥氣。（取材自臉書）

有了賢內助林志玲，「國民姐夫」AKIRA放心拚事業。他最近領軍「EXILE放浪兄弟」推出新歌「HAVANA LOVE」，多次透過直播與照片分享工作花絮，打趣充滿異國風情的MV是「偽出國」。他發文口氣越來越有「台」味，不免讓粉絲聯想有太太在背後相助。

AKIRA現在充滿拚搏野心，除了協助宣傳「放浪一族演唱會精選」播出，也參與推動大規模海選，要把事業目標放眼全球。先前他同樣用中文感謝粉絲不斷的支持和留言，日前更把直播片段加上中文字幕，放到臉書微博上，還貼心分成簡體、繁體字兩種版本，對華語區粉絲的用心程度可見一斑。

AKIRA曝光MV的拍攝花絮。（取材自臉書）
AKIRA曝光MV的拍攝花絮。（取材自臉書）

放浪兄弟今年迎接成軍20周年，身為大哥的AKIRA宣傳不遺餘力。他和主唱TAKAHIRO也特別為「放浪一族演唱會精選」一起分享演唱會回憶，感嘆像這樣兩人對著相機討論以前的回憶，真的很難得。

TAKAHIRO說：「EXILE在每個時期都有不同面貌，不斷的重複相遇和離別，和原始成員們現在也有很深的羈絆，朝著相同的方向前進，大家都是一邊想著EXILE，一邊做自己的活動，這種方式對我們來說是很好的新陳代謝」，除了有著絕對不能輸的信念，感到不安的時候就會告訴自己「要讓現在的EXILE更加閃耀」。同時也強調一個團體可以維持20年且持續維持名聲的也不是太多，覺得很幸運的可以在這種全力以赴的環境下繼續奮鬥。

他們的經紀公司「LDH」日前宣布公司史上最大規模的選秀活動「iCONZ ～Dreams For Children 」，AKIRA非常期待有新血加入，不受任何拘束的創造屬於自己的「MADE IN LDH」，更要把目標放眼亞洲甚至全世界。

AKIRA(右)領軍放浪兄弟出輯。（圖：LDH、MOMOTV 提供）
AKIRA(右)領軍放浪兄弟出輯。（圖：LDH、MOMOTV 提供）

林志玲 臉書 微博

上一則

吳亦凡涉強姦疑又染毒 恐判無期徒刑

延伸閱讀

台灣「國家音樂廳」重開首場音樂會 呂紹嘉獻最後一次

台灣「國家音樂廳」重開首場音樂會 呂紹嘉獻最後一次
出道40年直播不「抖內」 劉德華不吸金只吸睛

出道40年直播不「抖內」 劉德華不吸金只吸睛
戴資穎晉級4強 林志玲寫親筆信送禮喊「妳是最棒的」

戴資穎晉級4強 林志玲寫親筆信送禮喊「妳是最棒的」
日本票選最美新娘 北川景子奪冠 林志玲第3

日本票選最美新娘 北川景子奪冠 林志玲第3

熱門新聞

疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
吳亦凡曾在節目錄影途中牽走未成年女演員。取材自微博

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

2021-07-24 07:23
吳亦凡曾在節目錄影時牽走未成年女演員趙今麥。（取材自微博）

吳亦凡伸爪未成年女演員 Baby仗義解圍

2021-07-25 02:30
吳亦凡的身價粗估達2.5億人民幣。（取材自微博）

前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

2021-07-25 01:52
黃子韜過去談論吳亦凡的影片被翻出。圖／摘自微博

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

2021-07-25 14:49
吳亦凡遭爆涉局誘騙未成年女性，形象跌落谷底，事業也重創。(取材自微博)

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

2021-07-23 21:13

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國21金居首 美國16金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國21金居首 美國16金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒

影／交代女友煮飯「三杯水一杯米」 他打開鍋蓋快暈倒
鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染

鱈魚角近千確診 3/4已打完疫苗…Delta像水痘一樣易傳染
夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種