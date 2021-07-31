發文照顧華語粉絲 林志玲成AKIRA最棒賢內助

AKIRA在新歌MV中造型休閒帥氣。（取材自臉書）

有了賢內助林志玲 ，「國民姐夫」AKIRA放心拚事業。他最近領軍「EXILE放浪兄弟」推出新歌「HAVANA LOVE」，多次透過直播與照片分享工作花絮，打趣充滿異國風情的MV是「偽出國」。他發文口氣越來越有「台」味，不免讓粉絲聯想有太太在背後相助。

AKIRA現在充滿拚搏野心，除了協助宣傳「放浪一族演唱會精選」播出，也參與推動大規模海選，要把事業目標放眼全球。先前他同樣用中文感謝粉絲不斷的支持和留言，日前更把直播片段加上中文字幕，放到臉書 、微博 上，還貼心分成簡體、繁體字兩種版本，對華語區粉絲的用心程度可見一斑。

AKIRA曝光MV的拍攝花絮。（取材自臉書）

放浪兄弟今年迎接成軍20周年，身為大哥的AKIRA宣傳不遺餘力。他和主唱TAKAHIRO也特別為「放浪一族演唱會精選」一起分享演唱會回憶，感嘆像這樣兩人對著相機討論以前的回憶，真的很難得。

TAKAHIRO說：「EXILE在每個時期都有不同面貌，不斷的重複相遇和離別，和原始成員們現在也有很深的羈絆，朝著相同的方向前進，大家都是一邊想著EXILE，一邊做自己的活動，這種方式對我們來說是很好的新陳代謝」，除了有著絕對不能輸的信念，感到不安的時候就會告訴自己「要讓現在的EXILE更加閃耀」。同時也強調一個團體可以維持20年且持續維持名聲的也不是太多，覺得很幸運的可以在這種全力以赴的環境下繼續奮鬥。

他們的經紀公司「LDH」日前宣布公司史上最大規模的選秀活動「iCONZ ～Dreams For Children 」，AKIRA非常期待有新血加入，不受任何拘束的創造屬於自己的「MADE IN LDH」，更要把目標放眼亞洲甚至全世界。