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余苑綺手術17小時「夢到自己走了」 李亞萍、余天爆哭

記者林怡秀／綜合報導
余苑綺(左起)是余天和李亞萍的掌上明珠。（圖：鴻凱娛樂提供）
余苑綺(左起)是余天和李亞萍的掌上明珠。（圖：鴻凱娛樂提供）

資深藝人余天的女兒余苑綺因直腸癌復發，日前動刀切除淋巴和肝腫瘤手術，她一早7時就進開刀房，手術直到凌晨12時才結束，歷時長達17小時。媽媽李亞萍受訪談到愛女，忍不住泣不成聲：「她昨天出來，情緒很不穩，她夢到自己走了，小孩也看不到，她整個嚇到，加上手術很痛，簡直歇斯底里，我從來沒看過她這個樣子。」

余苑綺自發現罹癌後，一直堅強抗癌，但這次手術讓她身心飽受煎熬，再也撐不住，李亞萍心疼說：「這10年來，她連續動了多少次手術，她都沒有這樣過，這一次真的是……唉！她大哭，我也大哭，她爸爸也在哭。唉，之後還要再動一次手術，真的太痛苦了。」聽來令人揪心，而李亞萍和余天守護女兒直到深夜，幾乎一夜未闔眼，憂慮心情可想而知。

李亞萍一路陪著余苑綺，她想到女兒的病情就鼻酸：「真的很煎熬，醫生在手術過程中，發現她淋巴腫瘤原來有3顆，肝因為上次開刀的原因，也有沾黏，醫師都幫她處理乾淨了，不知道這劫難是從哪裡來的？」她雖然很想探視女兒，但礙於疫情，醫院只能有一人陪病，現在由余苑綺老公在旁照顧，她也會找時間去和女婿換班接手，只希望女兒能再次戰勝病魔，也盼大家能幫女兒集氣加油。

李亞萍也提及余苑綺大女兒樂樂非常懂事，知道媽媽要開刀都不會吵她，還在余苑綺入院前說：「加油，祝媽媽身體健康！」

余苑綺自七年前確診直腸癌後，經歷多次化療、手術，但今年農曆年前先是直腸癌復發，在肝臟、淋巴都找到癌細胞蹤影，後續回診檢查時又在肺部、大腿胯骨等處檢查到陰影與腫瘤。除了持續進行的化療之外，也再度住院開刀。

腫瘤 癌細胞 疫情

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