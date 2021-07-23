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33歲梁心頤談情史 自誇百人斬 凍卵心動不行動

記者王郁惠╱綜合報導
Lara（梁心頤）推出雙版本新專輯，以數學符號代表感情狀況。（記者李政龍／攝影）
Lara（梁心頤）推出雙版本新專輯，以數學符號代表感情狀況。（記者李政龍／攝影）

台灣藝人Lara（梁心頤）推出雙版本新專輯「來者何人n!」和「來者何人{ }」，以數學符號代表為「過去的總和」和「現在的我」兩種形式的愛情狀態，而目前單身的她，過去總和的戀愛經驗有多少？她笑說：「重點不是多少人，數字乘在一起，有可能有破百啦。」「百人斬」的她至今單身，33歲對凍卵心動不行動，她笑說：「我太懶了」。

Lara日前飛大陸，為接下來的宣傳工作進行隔離，由於近期也赴大陸的韋禮安，傳將參演「中國好聲音」與啟動巡演，Lara過去曾透露，獲「乘風破浪的姐姐」節目部邀約，不少參演者因此翻紅一波，是否此趟也有計畫參與類似陸綜？她笑說：「我覺得我是很妙的人，有人是高壓會發光，我的話是很容易虛心，會不想要成績太好、會傷害別人。」她認為自己不適合競賽型節目，只適合去參加交朋友的節目，像是戀愛實境節目？她大笑：「好像不錯耶。」

出道16年，她曾因對「女藝人就是要瘦」的演藝圈潛規則，瘦到近40公斤，卻人前小鳥胃、人後大食怪，因而罹患暴食症，且在媽媽過世與自己成立公司的雙重壓力下，罹患恐慌和憂鬱症，而後她就決定甘願當一個「草莓族的代表」，她說：「我接受這樣的我，順順的做我想做的事情，喜歡的事情被注意到，對我的抗壓性比較好，我不太了解一炮而紅，要怎麼keep住，對我來說壓力太大了。」

台灣 中國 憂鬱症

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