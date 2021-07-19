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吳淡如北海道房產被誤拆 只剩一半

記者林怡秀／綜合報導
吳淡如投資房地產頗有眼光。（取材自臉書）
吳淡如投資房地產頗有眼光。（取材自臉書）

台灣專欄作家及主持人吳淡如對房地產頗有研究，她近日在臉書分享一件令她啼笑皆非的事，原來她公司五年前在北海道小樽買下一個廢棄老旅館，價格相當便宜，因為重新裝修也是不小的費用，所以閒置至今，沒想到她突然接到日本當地地政事務所打來的電話，表示誤拆了她的房子，她傻眼「原來日本人也可以做這種事？」顛覆她對日本人講求精確的印象。

她說聽到房子被拆了一半，「我驚訝了三秒鐘，還笑了幾聲」，對方則提出解決方案，一是賠償30萬日圓（約2700美元），二是給100萬日圓，把房子全拆改建成停車場，三是乾脆提告。為何當初會花錢買下一棟廢棄已久的老旅館？她表示一來是因為價格便宜到嚇人，再來她坦言買房目的是為了節稅，但日本公司稅很複雜，就不多解釋。

她理財有道，是圈內有名的置產高手，她進軍日本房地產市場已有11年的時間，先後在東京和京都等地置產，她也三不五時就會飛到日本看房子，2019年她在日本投資六處房產，甚至還帶親友一起到東京買房投資。

她表示還在討論該選擇哪種方案，有網友建議她，乾脆先要對方賠償30萬日圓，再付100萬日圓請對方全拆，吳淡如讚賞「我覺得你非常聰明，我目前在進行這樣的商量方式！不過日本人腦筋很硬，結果如何還在切磋之中。」

吳淡如在北海道小樽買下的老舊旅館。（取材自臉書）
吳淡如在北海道小樽買下的老舊旅館。（取材自臉書）

日本 投資 房地產

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