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星二代李玉璽 童年不知爸爸李亞明是藝人

記者楊起鳳╱綜合報導
李玉璽為「神之鄉 」勤學台語。(圖：東森提供)
李玉璽為「神之鄉 」勤學台語。(圖：東森提供)

男星李玉璽和王識賢在東森新戲「神之鄉」中演父子，父子關係疏離衍生出一系列情節，李玉璽透露真實生活中和爸爸李亞明也不熟，直到小學四年級，才從老師口中得知爸爸是藝人。

李玉璽說，從小爸爸就很忙，都早出晚歸，小學四年級以前幾乎很少看到爸爸李亞明，學校聯絡簿也都是媽媽簽的名，父親職業欄統一填「商人」，有一次到學校，老師問他「你爸爸是電視上的那個李亞明嗎」，他才知道父親是明星。

爸爸因為從沒參加過他學校的活動，小學畢業前辦活動，老師要求父親一定要到校，他也沒放心上，等到爸爸真的來了，造成轟動，他才知道爸爸很有名，他笑說：「以前任賢齊、范曉萱等一堆明星到我家，我也不知道他們是誰？都是跟著叫叔叔、阿姨，後來也是聽同學說，才知道都是大牌明星，之後學校園遊會，我們班就會開始賣明星簽名海報，爸爸還真的都要來了。」

劇中他初見王識賢，印象還停留在他拍「角頭」，對他心生恐懼，兩人開拍初期，也是要有疏離感，但是到後面開始有交流，都會主動跑去問他怎麼演比較好。

李玉璽拍「神之鄉」，不只要學跳三太子、扛神將、打陀螺，最可怕的是學台語，他從一句都不會，講到後來一邊走路一邊背台詞，認真的程度，連路人看到都覺得他有問題。

兒時的李玉璽(中)不知父親李亞明是藝人。(本報資料照片)
兒時的李玉璽(中)不知父親李亞明是藝人。(本報資料照片)

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