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江宏傑光速離婚 IG藏福原愛回憶？

記者王郁惠、李姿瑩╱綜合報導
江宏傑(左)與福原愛離婚後續新聞，仍在發燒。(取材自臉書)
江宏傑(左)與福原愛離婚後續新聞，仍在發燒。(取材自臉書)

昔日台日「模範夫妻」江宏傑福原愛聯合宣布「已經結束婚姻關係」，從男方訴請離婚起，短短77天就火速辦完跨國離婚手續，有日媒報導，福原愛急著想甩開婚變絆腳石，等不及要重返東京奧運團隊行列。

日媒指出她因婚變重創事業、名聲與財富，曾經上節目大曬恩愛的兩人，如今相看兩厭。為了衝刺工作，福原愛短時間內可能不會到台灣探視小孩，後續瑣事交由委任律師代為處理。

雙方婚前年收入相差整整37倍，有日媒曾分析離婚後福原愛恐得分期20年、支付超過2億日幣（約182萬美元）作為孩子的撫養費，兩人在台還有共同持有台幣3900萬（約137.6萬美元）的房產，撫養費與財產分配情況為何？所屬華研國際不作回應。

日本律師山岸久朗表示，日本民法不承認「共同監護」，分析雙方是在錢的問題做出讓步，對孩子監護權都沒有退讓才出現這個名詞，「應該算是圓滿離婚」。

而江宏傑恢單後，先是卸下Instagram個人檔案中的「小愛的老公」頭銜，而後秀出一家三口照，表示「自己很好、不用擔心我，未來會對兒女的成長負責。」

另外，他也照常透過Instagram和粉絲互動，他放上自拍照詢問網友意見該不該剪頭髮，但其中一張長頸鹿娃娃的照片卻引起討論，原因是過去他和福原愛一起出演陸綜「幸福三重奏」時，就曾到動物園餵食長頸鹿。

而福原愛在恢單後，選擇從大陸微博重新出發，她的好友湯媛媛第一時間送上祝福，大陸網友更是熱烈歡迎，甚至要湯媛媛介紹適合的東北男性給福原愛，盼她能嫁入東北當媳婦。

江宏傑秀一家三口照，堅定表示會當負責任的爸爸。(取材自Instagram)
江宏傑秀一家三口照，堅定表示會當負責任的爸爸。(取材自Instagram)

福原愛 東京奧運 江宏傑

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