陳美鳳生日狂收168顆紅蛋 願望喊：順利脫單

陳美鳳人緣好收到一堆生日禮物。（圖：民視提供）

台女星陳美鳳目前正拍民視八點檔「黃金歲月」，7月1日生日的她從外景接棚內工作滿檔，不過生日驚喜一波接一波。梳妝室堆滿的禮物、化妝鏡貼滿祝福便利貼以及「美鳳有約」班底線上視訊慶生、姐妹淘秘密現身，以及好友們的祝福影片都讓陳美鳳感動不已。

陳美鳳表示身邊朋友對他很好，以往生日都從6月底開始慶生到7月，整個月沉浸跟家人還有好朋友們的聚會，但今年因為疫情 的關係，無法跟大家見面，想說今年生日就以工作為重不特別過了，沒想到一進到民視「黃金歲月」化妝室，陳美鳳看到座位上的巨花、高粱酒、黃金清酒、生日蛋糕、生日卡片等，驚喜未定，民視執行副總經理許念台提著一籃168顆紅蛋，祝她「生活圓圓滿滿、事業生生不息」。

陳美鳳生日收到民視副總許念台(左)送的紅蛋。（圖：民視提供）

陳美鳳感動的說第一次生日收到這麼喜氣的紅蛋，自己拍戲很需要補充蛋白質，一天可以吃上好幾顆。

「黃金歲月」製作人鄭文騰及黃錦鳳還有演員王彩樺、王中平、洪都拉斯、Gino特別等她進棚要親口說生日祝福，尤其洪都拉斯更當場剝紅蛋給壽星，他表示認識陳美鳳很久了，第一次在戲劇上合作，真的相當開心，期待未來兩人在劇中有更多情感的戲，陳美鳳則回說「都好都好，只要不要讓我笑場就好」。王彩樺收工後特地留下來為陳美鳳慶生，她表示以前都受陳美鳳的照顧，今年生日難得兩人在戲劇上可以合作，就特別準備挑選一款香水，「希望她每天聞香香，願望都實現。」

「黃金歲月」演員進棚為陳美鳳(左二)慶生。（圖：民視提供）

慶生驚喜連發，民視節目「美鳳有約」團隊甚至召集節目班底開視訊會議 ，等陳美鳳拍攝空檔，大家一起上線隔空獻唱生日快樂歌，讓陳美鳳相當感動。到了傍晚收工前，客串「黃金」的張瓊姿與向娃、李明依、紀寶如等好友帶著蛋糕現身，好人緣的陳美鳳還收到藝人林心如 及言承旭、藍心湄等人的生日祝福影片，林心如提到認識好多年，第一次沒有陪她過生日，希望她主演的「黃金歲月」收視率節節高升；言承旭則說今年是跟陳美鳳認識的10周年，希望兩人可以有更多的10周年，希望她能夠開心；藍心湄則說很久沒有化妝，為了陳美鳳生日祝福影片，邊錄影邊化妝，妙語如珠也讓陳美鳳笑出眼淚。

陳美鳳透露生日願望就是疫情趕快平穩，大家跟身邊的人都能夠好好吃飯、聊天，第二就是民視八點檔「黃金歲月」收視長紅繼續創新高，而目前單身的她，也羞認「好想脫單。」，希望遇到一個能夠把全世界都給她的男人。