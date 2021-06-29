來美打疫苗？ 柯震東嗆酸民「又怎樣」

柯震東在直播透露能帶爸媽出國，讓他們開心就很滿足。(取材自Instagram)

台灣 藝人柯震東近日和家人飛來美國 洛杉磯，完成既定的全家出遊行程。原以為他會暫停直播一段時間，想不到日前他突然上線與大飛直播，柯震東也親自說明這次來美的主因，被不少粉絲讚賞「很孝順」。

柯震東一上直播，觀看人數瞬間衝到2.7萬人，對於這次和家人原本就安排好的行程已被大家知道，直說：「我覺得沒什麼好避的啦，因為我覺得避也沒意義。就是去美國啊，而且家族旅遊，我帶全家人去，還有這個能力讓全家人一起出去玩，其實是I appreciate（我很感激）。」他不改幽默調侃自己，一到美國就開始秀英文，話鋒一轉又認真起來說：「我感謝這趟旅程，真的真的，我爸媽心情變超好，我覺得很棒。」

他跟大飛聊沒幾句又強調，「我爸媽心情變超好，我覺得這很重要，我不管酸民，你們要罵就罵吧。」此話一出，引來不少粉絲讚賞。

柯震東透露抵達洛杉磯第二天，目前住在西好萊塢。至於不少人好奇到美國了，是否打疫苗 ？柯震東表示目前還沒打，但有在考慮，針對有部分人對他現在出國有意見，他也提問「就算我要打疫苗，又怎麼樣？我又沒有占用台灣資源」，也說：「我自己出來打，如果我要打疫苗的話，我打完回台灣，我不就是一個相對比較安全的人嗎？我又沒有占用台灣的任何資源。我不知道為什麼，我要一直被罵。」

接下來，柯震東會在美國待20多天，將與哥哥柯家洋擔任導遊的角色，帶父母出去晃一晃。柯震東也表示，打算拍個當地的Ｖlog與大家分享。