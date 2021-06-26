彭佳慧騰空後翻重摔 痛到噴淚、噴尿

彭佳慧和小孩做運動摔傷腰部。（記者李政龍／攝影）

台灣 金曲歌后彭佳慧時隔三年推出新專輯「太難唱了」，受疫情 影響暫緩宣傳活動，宅家的她總想盡法子讓孩子們不無聊，如包水餃等，沒想到近日她與小女兒PK健身 ，不慎騰空向後重摔，痛到噴淚又噴尿，連孩子都被嚇哭了。

她與小女兒晚餐後，女兒把一隻手撐在餐桌、另一隻手撐在鐵椅，雙腳收起騰空，和她分享：「妳看我可以做這動作十幾秒耶！」彭佳慧見狀，也跟著小試身手，沒想到卻整個人騰空向後摔倒在地，她透露：「聽到我的骨頭撞擊的聲音，尿液隱約也噴出，痛到我眼淚嘩啦嘩啦地流。」

兒子當下從房間裡跑出來，冷靜地安慰妹妹，並指揮找冰袋與枕頭，讓媽媽先躺在原地紓解，儘管痛到無法動彈，「我邊流眼淚，邊看著兄妹倆蹲在我旁邊，一個眼淚直流、一個鎮定陪著，突然間我覺得無比安慰。」

時隔一天後，再問小孩有沒有異常乖巧？她無奈笑說：「孩子們今天一如往常，只問了我一句『妳看起來很像很痛的樣子』。」

彭佳慧談及傷勢「只有摔到尾椎屁股那部分疼痛，其他都還好」，在醫護人員教導下，48小時內冰敷，與服止痛藥自我觀察，她笑說朋友虧她「這年紀還跟孩子做什麼難度動作啊」、「幾歲了」，她打趣：「除了伏地挺身，我還真的不覺得有什麼動作難倒我耶，直到昨晚摔下為止。」