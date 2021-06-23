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「星光」歌手戴安娜手術變性 轉型企業家

記者林士傑╱綜合報導
戴安娜目前擔任新創電商BOOJIMO的董事長。(圖：戴安娜提供)
戴安娜目前擔任新創電商BOOJIMO的董事長。(圖：戴安娜提供)

自「超級星光大道2」出道的戴安娜，近年卸下歌手身分、轉型為年輕企業家，直率的她於七年前出櫃，近來透露做了變性手術，她說：「手術很危險，女變男更是個痛苦的過程，所以我『變一半』。」

她過去和好友共創經紀公司「女帝娛樂」、組成中性團體「 MISSTER」，曾說過每個月的月事讓她「當女生」很痛苦，所以想拿掉子宮。近來她上Podcast、YT節目「Wow靠！有事嗎？」，透露近年接觸許多跨性別資訊，加上許多女同志朋友都說她想法、做事較像男生，沒有女生的那面，讓她更加意識到自己的靈魂渴望住在不一樣性別的身體中，於是進行變性手術。

變性過程經歷兩次手術，她第一次先拿掉乳房、再來是乳頭重塑，保留神經的乳頭外觀就像男性，有趣的是護理師在手術前還問她：「妳胸部滿漂亮的，真的要拿掉？」她同步諮詢下半身的變性手術，但由於年近40歲，復原力沒那麼快，又想到女友表示喜歡的是她這個人而不是因為她的性別，所以暫時打消下半身手術的念頭。

目前戴安娜是新創電商BOOJIMO的董事長，她說有次休假被朋友邀約參與「最暗黑的行程」，到日本參觀AV拍攝現場、很多AV女優在旁等待，讓她大感不可思議。

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