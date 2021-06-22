疫情衝擊 蕭敬騰、詹子晴苦撐副業 曾國城訂單增11倍

蕭敬騰的手搖飲店「署茗職茶@AtTea」受疫情影響。（本報資料照片）

新冠肺炎來勢洶洶，明星副業也難敵疫情 影響，蕭敬騰 (老蕭)副業從拌麵、手搖飲及日本 料理店等版圖遼闊，但因三級警戒，日本料理店及手搖飲料店首當其衝，現在大概只剩一成生意。老蕭經紀人Summer不諱言：「坦白說這完全無法Cover(支付)行政相關費用，但我們仍會盡力維護員工生計，暫時就先撐著吧。」

不過現在宅經濟當道，「老蕭拌麵」在美式大賣場的業績成長至少30%，官網業績也有2至3倍成長，堪稱副業裡唯一逆勢上揚的強項，但老蕭透過經紀人Summer強調：「這是全球一起面臨的問題， 不是只有我們，身為老闆，當初要創業，就要有這個肩膀，就盡力撐吧！我們也不想多談虧損，畢竟談了也是傷心。」

詹子晴堪稱副業女王，也難擋疫情帶來的衝擊。（取材自臉書）

全球約340家手搖飲店、綜藝圈「副業女王」ㄚ頭（詹子晴）表示，即使賠錢她也不願裁員，怕造成更多社會問題。只是每天營業額都負成長，不知能撐多久。

金鐘演員溫昇豪在台北東區開的酒館餐廳「La Facette酒窩」日前也宣布吹熄燈號。

曾國城早就是拌麵界霸主。（取材自臉書）

至於投入拌麵界的徐乃麟、曾國城則交出亮眼成績單，和賈靜雯、蕭敬騰分別攻占各大通路的熱銷排行，成為疫情中民眾囤糧首選。曾國城的「曾拌麵」疫情升級以來，訂購金額成長11倍。

徐乃麟的拌麵今年異軍突起。（取材自臉書）

今年新加入戰場的徐乃麟，靠著充滿話題的麵品「輸不起」，一上市就在2個月賣出了160萬包，同樣面臨工廠來不及做。賈靜雯的「賈以食日」超前部署，銷量成長約8到10倍。