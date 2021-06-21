20年前不來電 舒淇笑稱看不上馮德倫

馮德倫(右)、舒淇夫妻感情甜蜜。（取材自微博）

台灣 女星舒淇和港星馮德倫從2016年結婚迄今感情甜蜜，回溯到他們相識的20多年前，因合作電影 「美少年之戀」相識，當時卻不來電。近日舒淇在大陸節目「五十公里桃花塢」中，被問到此事，爽快表示「看不上他」，逗趣說：「我合作的都是劉德華、金城武，輪得到他嗎？」講完後自己也大笑。

舒淇在節目上提到很多人都問她，「為什麼妳跟妳老公，20幾年前沒有在一起？」舒淇回對方：「因為我看不上他呀」，對方驚訝：「你老公這麼帥，怎麼可能看不上他呢？」這時舒淇說：「我合作的都是劉德華、金城武，輪得到他嗎？」語畢全場哈哈大笑，很多網友表示：「這根本是另類秀恩愛」、「兩人現在感情好，才能開這種玩笑，羨慕」。

舒淇過去情史豐富，和她傳過緋聞的不計其數，包括王力宏、余文樂、黎明、彭于晏、劉燁、吳彥祖、張震、任賢齊等人，但本人皆未證實。

而她早期受訪聊到「感情觀」，最近也突然登上微博熱搜，影片中主持人問，「人在異鄉，妳覺得容易發展感情嗎？」當年只有20出頭稚嫩的她豪邁回答：「會吧，因為人悶的時候後，就會想要找個男人來玩一玩…感情。」

其實她從出道以來有不少「霸氣女王」的發言，她剛出道在台灣發跡去香港 闖蕩，不覺得在異地發展有什麼困難，主持人問及此事，她還仰頭笑出來說：「我真的覺得沒有什麼困難。」接著突然比較嚴肅地說：「人有困難的時候，在哪裡都困難。」她當時也深知有人會喜歡自己也會有人排斥，不過她很豪爽地說：「但是那不是最重要的」。