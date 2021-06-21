我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

20年前不來電 舒淇笑稱看不上馮德倫

記者黃保慧／綜合報導
馮德倫(右)、舒淇夫妻感情甜蜜。（取材自微博）
馮德倫(右)、舒淇夫妻感情甜蜜。（取材自微博）

台灣女星舒淇和港星馮德倫從2016年結婚迄今感情甜蜜，回溯到他們相識的20多年前，因合作電影「美少年之戀」相識，當時卻不來電。近日舒淇在大陸節目「五十公里桃花塢」中，被問到此事，爽快表示「看不上他」，逗趣說：「我合作的都是劉德華、金城武，輪得到他嗎？」講完後自己也大笑。

舒淇在節目上提到很多人都問她，「為什麼妳跟妳老公，20幾年前沒有在一起？」舒淇回對方：「因為我看不上他呀」，對方驚訝：「你老公這麼帥，怎麼可能看不上他呢？」這時舒淇說：「我合作的都是劉德華、金城武，輪得到他嗎？」語畢全場哈哈大笑，很多網友表示：「這根本是另類秀恩愛」、「兩人現在感情好，才能開這種玩笑，羨慕」。

舒淇過去情史豐富，和她傳過緋聞的不計其數，包括王力宏、余文樂、黎明、彭于晏、劉燁、吳彥祖、張震、任賢齊等人，但本人皆未證實。

而她早期受訪聊到「感情觀」，最近也突然登上微博熱搜，影片中主持人問，「人在異鄉，妳覺得容易發展感情嗎？」當年只有20出頭稚嫩的她豪邁回答：「會吧，因為人悶的時候後，就會想要找個男人來玩一玩…感情。」

其實她從出道以來有不少「霸氣女王」的發言，她剛出道在台灣發跡去香港闖蕩，不覺得在異地發展有什麼困難，主持人問及此事，她還仰頭笑出來說：「我真的覺得沒有什麼困難。」接著突然比較嚴肅地說：「人有困難的時候，在哪裡都困難。」她當時也深知有人會喜歡自己也會有人排斥，不過她很豪爽地說：「但是那不是最重要的」。

舒淇上綜藝節目大爆20多年前和馮德倫不來電。（取材自微博）
舒淇上綜藝節目大爆20多年前和馮德倫不來電。（取材自微博）

台灣 電影 香港

上一則

曝肖戰私人行程引來水洩不通人潮 火鍋店頻道歉

下一則

郭碧婷產後復出首錄節目 穿休閒裝被笑廉價

延伸閱讀

舒淇、馮德倫結婚5年 曝20年前不來電原因

舒淇、馮德倫結婚5年 曝20年前不來電原因
婉拒男版「浪姐」 劉德華要演「流浪地球2」

婉拒男版「浪姐」 劉德華要演「流浪地球2」
劉德華同框郭德綱 網驚呆：看不出相差11歲

劉德華同框郭德綱 網驚呆：看不出相差11歲
被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

熱門新聞

苟芸慧。（中通社資料照片）

曾傳介入郭富城熊黛林 女星爆豪門婚變「該斷的斷了」

2021-06-17 02:28
河南衛視端午節目「祈」，舞者在水下演繹「洛神」。（新浪微博照片）

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

2021-06-13 17:03
鍾漢良帥氣登場綜藝節目，氣場強大、外形討好。（取自材微博）

鍾漢良氣場強大 竇驍淪為配角

2021-06-15 02:18
張晨光直播帶貨時，看到有網友攻擊他賣假酒，一時激動哭了。（取材自微博）

64歲張晨光直播帶貨被罵哭 「紅著眼鞠躬」心酸畫面曝

2021-06-19 00:22
小S接下情趣用品代言。(圖:經紀人提供)

小S代言情趣用品「我太偉大了」網讚：妳贏了林志玲

2021-06-15 20:02
小S與老公許雅鈞（左）。（取材自臉書）

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

2021-06-19 02:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元