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94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

16年婚姻傳聞不斷 小S嗆別幫我寫劇本

記者李姿瑩／綜合報導
小S(右)挑男人有一套，和許雅鈞16年婚姻恩愛如昔。（取材自臉書）
小S(右)挑男人有一套，和許雅鈞16年婚姻恩愛如昔。（取材自臉書）

台灣藝人大S和老公汪小菲鬧婚變後，妹妹小S的Podcast節目「老娘的老娘」內容再受矚目，因為小S在和S媽對談時，總離不開分享婚姻觀、育兒觀和感情觀。小S對於夫家人的互動和豪門生活內幕全都公開，包括她當初為何選擇許雅鈞，也都變成給觀眾的擇偶範例。

小S在「老娘的老娘」中提及，因為從小家教嚴格，徐家姊妹都非常重視餐桌禮儀，尤其無法忍受咀嚼聲。此外，她不能接受大男人主義、控制欲過強的異性，包括分手後討回禮物、總要吵個輸贏等，都是出局理由。「我當時會嫁給我老公，原因除了對我好之外，他對我家人都非常好，而且懂得謝謝女方。」

只是嫁給許雅鈞16年來，外界總愛杜撰小S的婚姻生活。小S對種種傳聞皆有耳聞，無奈表示：「大家以為我婚姻非常悲慘，好像我出來都是強顏歡笑，但真的不是，拜託不要再幫我寫劇本。」她提到外界繪聲繪影形容許雅鈞在外吃喝玩樂，她必須幫老公擦屁股，婆家還有生子壓力，跟大姑、小姑的相處也耐人尋味，但這一切都不是事實，S媽在旁也聽不下去，主動發聲：「我可以掛保證，小S非常幸福。」

相較於S媽走過宛如本土劇的婚姻情節，小S完全沒有婆媳和姑嫂問題，她的公婆修養好、個性善良可愛，大姑是心懷大愛的醫生，小姑是自己開店的獨立女性。大小姑會關心她和許雅鈞的相處狀況，邀小S找她們聊許雅鈞的壞話。婆婆偶爾因育兒觀念和她意見不同，但兩人感情好到像親母女，連S媽看了都羨慕。

小S自認也是好媳婦，用孝順、關心融入婆婆的生活，尤其出門、返家都會主動報備，讓婆婆讚不絕口。她也會和婆婆聊劇，時不時問候「在幹嘛」。光是聊婆媳、姑嫂，小S就頻繁提到「幸福」一詞，「我真的很幸福，還不用伺候婆婆。」

小S圓融的個性造就了她的婚姻氛圍，而大S同樣因為敢愛敢恨的性格，塑造出另一種婚姻生活，姊妹倆都努力地為家庭付出，各自面對不同的人生課題。

小S(左)和許雅鈞的婚姻幸福，至今仍常有親密動作。（取材自臉書）
小S(左)和許雅鈞的婚姻幸福，至今仍常有親密動作。（取材自臉書）

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