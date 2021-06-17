張惠妹躍時代廣場挺女權 任Spotify華語區代表人物

張惠妹的單曲「緩緩」成為EQUAL歌單的首推歌曲。（圖：EMI提供）

出道25年的台灣 歌手張惠妹（阿妹）屢屢登上國際版面，近來應Spotify邀請擔任全新企畫EQUAL的華語區代表人物，並躍上美國紐約 時代廣場的巨型LED屏幕，號召眾人替女性平權發聲，這個理念和她致力於爭取平權的形象相互呼應，令人動容。

張惠妹躍上美國紐約時代廣場的巨型LED屏幕，替女性平權發聲。（圖：EMI提供）

阿妹的生活向來深居簡出，疫情爆發之後都在台北，經紀人陳鎮川笑稱：「這件事完全不用盯她，防疫就是她的日常。」心繫媽媽的阿妹會遠端遙控台東家人一起抗疫，陳鎮川表示阿妹的哥哥、嫂嫂執行得相當徹底，張媽媽乖乖在家休養，嫂嫂會包水餃送到台東各大醫院，藉由行動支持醫護人員，做公益不遺餘力的阿妹也發揮愛心，川哥表示阿妹與團隊的原則就是要選對項目、即時並且噤口，不想多談項目，希望大家做能力所及的事情就好。

張惠妹躍上美國紐約時代廣場的巨型LED屏幕，替女性平權發聲。（圖：EMI提供）

這段期間阿妹跟川哥各自構思新巡演的內容，目前仍在初步階段，但令人振奮的是「烏托邦」巡演DVD確定起死回生，DVD按計畫要在2018年暑假發行，不過阿妹求好心切，過程一再檢視、修改，至今已過三年，陳鎮川表示：「換了新的剪接師，從頭、重新來過，剛開工一個月左右。」

而陳鎮川日前跟老公一起替兒子「陳陳」舉辦百日宴，他透露時常和阿妹分享兒子的點滴，有趣的是少回訊息的阿妹竟是「百發百回」，很關注陳陳的一舉一動。