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小S瞄準宅經濟 傳與霍建華合夥做電商

娛樂新聞組／綜合報導
小S傳有意做電商，日前先接下情趣用品代言。（圖：經紀人提供）
小S傳有意做電商，日前先接下情趣用品代言。（圖：經紀人提供）

台灣藝人小S（徐熙娣）傳瞄準宅經濟的商機，有意自創新品牌做生意，在大S引薦下，與霍建華、林心如夫妻檔熟識，小S揪霍建華一起做電商，但恰巧碰上這波疫情，電商要曝光可能要再等等。針對傳聞，小S經紀人表示「沒聽說」。

小S主持風格辛辣、毒舌又幽默，在2016年卸下「康熙來了」主持棒後，近年陸續主持陸綜「姐姐好餓」、「我們是真正的朋友」，無奈因疫情攪局，導致新節目停擺。

此外，小S近日接下情趣用品代言，她本期待在廣告中真實呈現使用情境，不過後來由別人代勞，她表示老公對她接下這個代言完全沒意見，「有跟老公討論，他覺得很OK」，她還直呼早就該出現這樣外型可愛又好用的情趣用品，她不但親自試用，還打算分送給身邊姐妹。

小S向來不避諱公開談性，這次接下代言，她說「我覺得我太偉大了，居然接了一個情趣用品的代言」，事實上現今社會還是有很多人難以接受女性使用情趣玩具，小S也認為，女性羞於談性已經太久，每個人都有讓自己身體快樂的權利，她期待透過代言，能讓大家慢慢走出對性的糾結。

不過她畢竟是人妻，接下代言前有先和老公討論過，老公舉雙手贊成，「我覺得女人抽屜裡都應該放一個，因為我們最了解自己的身體，三分鐘就能讓妳到達天堂，多棒啊！」直呼像這樣功能與造型兼具的情趣用品，早就該問世造福女性，有網友打趣「好傢伙，這次代言妳贏了林志玲」、「林志玲可不敢代言這個」。

小S 林志玲 疫情

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