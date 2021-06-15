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台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

大S遭網友砲轟 S媽護女：她有捐救護車

記者林怡秀／綜合報導
大S(右)、小S姊妹出道20多年，話題不斷。（圖：PRADA提供
大S(右)、小S姊妹出道20多年，話題不斷。（圖：PRADA提供

台灣女星大S（徐熙媛）日前因一句「蔡！屠殺了我們」慘遭網友砲轟，而妹妹小S（徐熙娣）則因參與賈永婕捐贈「救命神器」的義舉備受讚揚，姊妹倆被外界拿來比較，昨傳出大S早在5月就捐贈救護車給彰化偏鄉，S媽受訪證實，在疫情爆發沒多久，大S就請她幫忙聯繫此事，S媽也對姊妹倆被拿來品頭論足相當心疼，「善意是不能被拿來比較的。」

S媽始終扮演大小S最強後盾。（本報資料照片）
S媽始終扮演大小S最強後盾。（本報資料照片）

其實大小S行善並非頭一遭，當年八仙塵爆，姊妹倆就透過S媽合力捐贈100萬台幣（約3.6萬美元）給燙傷患者，小S和老公更長年持續認養小孩，這次全台面臨疫情危機，姊妹倆也分頭各盡己力，但大S卻被質疑善行在此時曝光，有洗白之嫌，S媽忍不住為女抱屈：「我只想說，熙媛、熙娣都是很善良的孩子，我不希望姊妹被拿來比較，因為愛心是沒得比的，拿來比較就好像是要挑撥的感覺，我不喜歡這樣子。」

S媽說，大S其實是超前作業，「我跟她說可以送偏鄉，我老家就是在彰化鄉下，我們社團都在進行中，但救護車改裝需要時間，無法那麼快，熙媛說，媽我就出錢讓妳去做，她真的很有愛心，她第一時間就有想到這件事。」她表示女兒們對這樣的善行，都是毫不囉唆立刻投入，不該被外界如此扭曲。

大S 小S 疫情

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