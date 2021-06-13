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張鈞甯、寇乃馨 捐醫療物資獲讚

記者楊起鳳、李姿瑩╱綜合報導
張鈞甯人美心美。(取材自臉書)
張鈞甯人美心美。(取材自臉書)

疫情嚴峻，藝人林志玲、五月天相繼捐物資及醫療資源給醫院，女星張鈞甯也默默捐心意給台灣各大醫院，暖舉讓網友看了相當感動。

張鈞甯母親是台灣知名文學作家鄭如晴，日前她在臉書PO文，寫道「無論是太魯閣號的災難或新冠肺炎的肆虐，這ㄧ年多來我們社會一直處在傷痛和焦慮中，誰也無法置身事外。也因如此，讓我們看到社會很多溫暖的一面。」她表示，張鈞甯委託經紀人詳細了解，並捐贈各大醫院所缺的物資，祈願疫情快結束，祈願大家都平安。

鄭如晴貼出的照片可見，許多紙箱上分別貼著敬贈馬偕紀念醫院、榮民總醫院，「捐贈者張鈞甯，甯聚愛的力量，與您同心防疫」。另外，還有贈給醫護人員的水果，並附上小卡片，網友們紛紛喊讚。

而在上海工作的黃國倫、寇乃馨近日決定捐出台幣200萬元，分別透過林志玲的「志玲姊姊慈善基金會」和「中華基督教救助協會」，用於抗疫和幫助弱勢家庭。

面對台灣疫情嚴峻，黃國倫和寇乃馨憂慮著急，第一時間就想到「志玲姊姊慈善基金會」，透過基金會將百萬善款用來購買隔離衣、護目鏡和N95口罩給第一線的醫護人員。

另外，黃國倫也已經在譜寫歌曲，期盼用音樂帶來更多愛的力量。寇乃馨感嘆，現在台灣人缺的其實是「安全感」，希望民眾多點體諒與團結。

寇乃馨(左)相當欣賞林志玲熱心公益。(圖：寇乃馨提供)
寇乃馨(左)相當欣賞林志玲熱心公益。(圖：寇乃馨提供)

台灣 疫情 林志玲

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