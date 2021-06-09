拋售豪宅求生？羅志祥：我住得好好，沒有要賣

羅志祥(中)演藝工作停擺，前陣子投入YT頻道求曝光。（取材自自YouTube）

羅志祥（小豬）去年4月鬧出桃色糾紛，工作全面停擺且成眾矢之的，銷聲匿跡的他偶爾透過社群網站 跟粉絲互動。外傳想復出的他2月成立YT頻道試水溫，可惜成效不如預期，訂閱人數遲遲無法突破7萬人，每支影片點閱率平均10萬上下，8日又被爆料生計疑似發生問題，悄悄拋售曾鬧出空中泳池糾紛的4.8億新台幣（約1714萬美元）的豪宅。

有媒體報導他收入銳減，難以負擔房貸，陸陸續續賣掉房產，減輕經濟負擔，另一方面是YT頻道原有計畫找團隊相助，問了一輪之後沒人願意合作，最終只好親自操刀，氣不過的他透過IG限時動態回應：「我開頻道是為了可以有多一個平台可以跟粉絲互動，我沒什麼宣傳，更不是為了賺錢，頻道的收益，我是全額捐給流浪動物公益機構，我一毛也沒拿。」

小豬強調自己擁有私人團隊，自始至終都沒發生被人拒絕的狀況，至於拋售豪宅一事，他說：「友人透露我要賣房，請問友人是誰啊？我房子住得好好，沒有要賣房，謝謝。」否認爆料。他失業已經超過1年，問及狀況如何？他的經紀人表示小豬很好，發文只是想解釋外界疑慮，沒有過多情緒，且謠言止於智者，希望大家不要無中生有。

而因疫情 影響，小豬2周沒有更新YT頻道，日前在IG的問答互動中回應網友說自己過著防疫生活，僅出過房門、廁所門，現階段無法出門拍攝影片。另外他和周揚青 屢傳有復合的機會，網友好奇感情狀態究竟為何，他則說目前單身。

不同於他積極漂白、跟粉絲互動，前旗下藝人愷樂被周揚青掀出跟小豬的曖昧情之後，發文道歉神隱至今，期間僅在小鬼驟逝時發文哀悼，有媒體爆料她跟前年訂婚的上海醫師悄悄完婚，這段期間在老公及家人陪伴、照顧下，心情好轉許多，夫家的長輩不希望她再拋頭露面，因此她不會復出，是否真的退出演藝圈？至截稿前無法取得愷樂回應。