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汪小菲被離婚 S Hotel轉型防疫旅館 在台投資停擺

記者羅建怡／綜合報導
大S（右）、汪小菲2017年出席S Hotel開幕，為自家旅館造勢。(記者陳柏亨／攝影)
大S（右）、汪小菲2017年出席S Hotel開幕，為自家旅館造勢。(記者陳柏亨／攝影)

大S、汪小菲驚傳婚變，以愛為名的S Hotel目前是台北防疫旅館，記者去電，飯店人員低調封口，「所有問題都非他們的層級所能回答」，意指未來飯店在台發展規劃，仍需透過董事長汪小菲親口說明，目前汪小菲餐飲重心在大陸，在台餐飲投資停擺。

據了解，S Hotel是台北第一批轉型防疫旅館的飯店，挾著米其林推薦的光環，初期住宿率不差，日前還推出2.0版，房價從每晚6千（台幣，下同）起、抬升至每晚7千元起；對外開放的餐飲則表現不佳，加上每月天價租金據傳高達7百萬，不時傳出想易主、財務困窘裁員的消息，外傳飯店經營失利也是導致離婚的原因之一。

汪小菲2010年與大S結婚，為了陪伴家人幾乎以台灣為家，也因此讓學酒店管理的他有了「開飯店」的夢想，他斥資台幣3.5億、以愛妻大S的名字將飯店取名為「S hotel」，飯店外牆還有一串象徵「愛」的珍珠意象，大廳牆面還擺滿大S美照，汪小菲大手筆送愛妻大S一間飯店，話題性十足。

外牆的一串珍珠，曾是對大S愛的表徵。（取材自飯店粉絲頁）
外牆的一串珍珠，曾是對大S愛的表徵。（取材自飯店粉絲頁）

但S HOTEL主導人汪小菲被外界認為「不了解台灣市場」、「過度樂觀」，也屢傳所有大小事都須經他決策、缺少專業經營團隊，開幕後住房餐飲均不見起色，投資失利、資遣消息不斷，飯店發言人也一換再換，去年3月轉型防疫旅館後，就幾乎不再對外發聲，當時外傳轉型其實是為了救飯店，但汪小菲一貫表示，「S Hotel營運皆在軌道上，無任何變動及調整。」在新菜發表時也對記者說，「已簽約一家米其林一星日本餐廳，還會再開一家酒吧，但因疫情可能要後延」。

S Hotel在疫情之初即決定成為分流防疫旅館，業界對此認為是「明快、正確的決定」，汪小菲曾說，2003年SARS期間，家族企業「俏江南」遭逢營收與員工生計的重大壓力，「當時靠著首次轉型做外賣、外燴，才順利度過疫情難關」，他也不像大部分業者不願公開承認，他認為，「加入防疫旅館就是要讓更多人知道，是共度難關的起點」。

汪小菲是飯店的唯一發言人，無人敢代言；他的個性直爽鮮明，每評兩岸議題必爆爭議，也因此有網友為他特製「失言懶人包」。看似失言不斷，但其實他曾是中國最大餐飲集團俏江南的CEO，而集團創辦人就是他的母親張蘭。

飯店設計風格鮮明，但餐飲卻一直不見起色。（取材自飯店粉絲頁）
飯店設計風格鮮明，但餐飲卻一直不見起色。（取材自飯店粉絲頁）

2012年，俏江南也曾跨海來台設點，但兩年後宣布歇業，遷址到信義安和路口，改名江南匯，改推川菜結合台菜接地氣，但如今的江南匯已再度更名為小川台灣居酒館，改賣熱炒，據了解，這間餐廳也早已轉手。

汪小菲在疫情期間回到大陸，在哀鴻遍野的餐飲市場逆勢操作，召集俏江南班底與合作20年的老廚師，在北京開設川菜餐廳「麻六記」、今年初開了粵菜餐廳「粵洱堂」，如今每家餐廳每天平均接待3、400位客人，約要等一個半小時才能入座，相較在台灣飯店、餐飲經營連連失利，外界看法「只能說他真的不了解台灣市場」。

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