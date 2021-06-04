我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

台灣首位罹患新冠肺炎歌手 陳零九住進防疫旅館

記者林士傑／綜合報導
陳零九罹患新冠肺炎住進防疫旅館。(圖：滾石提供)
陳零九罹患新冠肺炎住進防疫旅館。(圖：滾石提供)

台灣歌手陳零九確診，是台灣首位罹患新冠肺炎的歌手，日前搭乘救護車進入防疫旅館隔離，他親錄影片說上月27日當晚呼吸困難，同月31日快篩陰性並做了PCR檢測後，覺得恢復不少，卻接到PCR陽性確診的電話。他說：「目前有點累累的感覺，謝謝大家關心，希望大家保重身體，這病毒不是鬧著玩的！」

他所屬的滾石唱片透過聲明證實陳零九確診，身體偶有不適，但一切平安，希望歌迷朋友安心。他的經紀人說，依照法規規定，一切都依衛生福利部疾病管制署的安排後續相關處理，目前不便對外說明，不好意思。

陳零九透過影片嚴肅地稱這次疫情、病狀多變，而且極度危險，像自己未出現發燒、咳嗽等病徵，肺部、血氧指數均正常，只能透過檢驗才能得知有無確診。他形容目前的感覺像是感冒，心跳偶爾加快、晚上易呼吸困難，「不過好轉滿多，我想強調這次症狀很多變，希望大家多洗手、戴口罩，照顧自己，平安健康。」楊丞琳、李玖哲、柯震東、鬼鬼等人紛紛留言集氣祈禱，祝他早日康復。

「五堅情」成員婁峻碩跟陳零九於上月14日結束錄影後未再碰面，三周來除了採購生活用品及一天工作外出，多半待在家中創作，目前自主隔離；黃偉晉因籌備專輯，在全程配戴口罩下接觸陳零九，日前獲知便開始居家隔離，身體狀況OK，尚待疫調通知是否為匡列對象及進行後續篩檢；同樣在家隔離的小賴表示沒有症狀，邱鋒澤則預約自費篩檢，他們也齊聲呼籲大眾戴口罩、勤洗手。

他的同居女友呼呼已在家中隔離，等候通知，透過Instagram感謝外界關心。另外，陳零九所屬的「五堅情」預定8月21日要攻上高雄巨蛋舉辦演唱會，無奈被疫情打亂進度，遲遲無法公布開賣日期，如今陳零九確診，加上疫情仍未降溫，演唱會恐受影響。八三夭成員透過經紀人回應：「得知後非常震驚，希望零九好好治療休養，早日恢復健康。」

疫情 口罩 台灣

上一則

70歲王石再當爸 偕田樸珺逛商場

下一則

楊丞琳生日曬「寶」 老公8字閃爆

延伸閱讀

扯 ! 立榮飛廈門 竟讓確診者登機

扯 ! 立榮飛廈門 竟讓確診者登機
莫文蔚51歲慶生 老公合體超感動

莫文蔚51歲慶生 老公合體超感動
演唱會奇招促接種 打疫苗者門票18元 沒打999.99元

演唱會奇招促接種 打疫苗者門票18元 沒打999.99元
演唱會奇招：打疫苗者門票18元 沒打疫苗999.99元

演唱會奇招：打疫苗者門票18元 沒打疫苗999.99元

熱門新聞

湯唯當年與梁朝偉拍攝「色，戒」。(本報資料照片)

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

2021-05-28 20:03
張柏芝多次因為肚凸而屢傳懷第4胎。圖／摘自微博

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

2021-05-27 14:19
張柏芝先前多次被拍到肚子凸出，因而被屢傳懷第四胎。（取材自微博）

張柏芝「神秘富商男友」露面：我們在一起10年了

2021-05-28 02:30
胡歌出席新劇發布會，部分網友覺得他略顯消瘦。(取材自微博)

胡歌罕見亮相 身形消瘦顯老態模樣曝光

2021-05-27 02:44
喬勞拉(右)和老婆不幸罹難。（取材自Instagram）

「新泰山」男主角喬勞拉墜機亡 同行妻子也喪命

2021-05-30 20:47
張庭（右）、林瑞陽。（記者徐兆玄／攝影）

林瑞陽慶生 張庭下跪 網酸：希望這家人能治療

2021-05-28 04:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升