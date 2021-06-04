台灣首位罹患新冠肺炎歌手 陳零九住進防疫旅館

陳零九罹患新冠肺炎住進防疫旅館。(圖：滾石提供)

台灣 歌手陳零九確診，是台灣首位罹患新冠肺炎的歌手，日前搭乘救護車進入防疫旅館隔離，他親錄影片說上月27日當晚呼吸困難，同月31日快篩陰性並做了PCR檢測後，覺得恢復不少，卻接到PCR陽性確診的電話。他說：「目前有點累累的感覺，謝謝大家關心，希望大家保重身體，這病毒不是鬧著玩的！」

他所屬的滾石唱片透過聲明證實陳零九確診，身體偶有不適，但一切平安，希望歌迷朋友安心。他的經紀人說，依照法規規定，一切都依衛生福利部疾病管制署的安排後續相關處理，目前不便對外說明，不好意思。

陳零九透過影片嚴肅地稱這次疫情 、病狀多變，而且極度危險，像自己未出現發燒、咳嗽等病徵，肺部、血氧指數均正常，只能透過檢驗才能得知有無確診。他形容目前的感覺像是感冒，心跳偶爾加快、晚上易呼吸困難，「不過好轉滿多，我想強調這次症狀很多變，希望大家多洗手、戴口罩 ，照顧自己，平安健康。」楊丞琳、李玖哲、柯震東、鬼鬼等人紛紛留言集氣祈禱，祝他早日康復。

「五堅情」成員婁峻碩跟陳零九於上月14日結束錄影後未再碰面，三周來除了採購生活用品及一天工作外出，多半待在家中創作，目前自主隔離；黃偉晉因籌備專輯，在全程配戴口罩下接觸陳零九，日前獲知便開始居家隔離，身體狀況OK，尚待疫調通知是否為匡列對象及進行後續篩檢；同樣在家隔離的小賴表示沒有症狀，邱鋒澤則預約自費篩檢，他們也齊聲呼籲大眾戴口罩、勤洗手。

他的同居女友呼呼已在家中隔離，等候通知，透過Instagram感謝外界關心。另外，陳零九所屬的「五堅情」預定8月21日要攻上高雄巨蛋舉辦演唱會，無奈被疫情打亂進度，遲遲無法公布開賣日期，如今陳零九確診，加上疫情仍未降溫，演唱會恐受影響。八三夭成員透過經紀人回應：「得知後非常震驚，希望零九好好治療休養，早日恢復健康。」