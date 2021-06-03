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吳宗憲追求靈肉合一 陳文茜譏剩一小根

記者葉君遠／綜合報導
陳文茜（左）訪吳宗憲，比口才也比觀點。（圖：Yahoo TV提供）
陳文茜（左）訪吳宗憲，比口才也比觀點。（圖：Yahoo TV提供）

台灣綜藝大哥吳宗憲的愛情觀，真的顛覆大眾的想法，他上陳文茜節目不僅把女人比喻為海鮮、牛肉或火鍋，聊到自己的感情時說，這20多年來情人有變多，這點他無法否認，「感情路上我追求的是靈肉合一，如果我不愛這個人，我不會跟她相戀相愛，所以我時間都很長。」

吳宗憲在陳文茜的Yahoo TV「茜問」暢談感情，他形容女人像海鮮，「好吃永遠抵不過新鮮；而女人又像牛肉，不管她的肉質如何，不管她的產地哪裡，就是不能太老。」

此時陳文茜說，「誰講的，牛肉熟成的最好，熟成牛肉最貴最好吃。」吳宗憲又補充，「女人又像火鍋，誰不希望她趕快滾。」結果他這番言論，被女性團體罵翻，錄影時他邊講，大家沒笑，他還問一旁工作人員，「我覺得很好笑呀，你們不覺得嗎？」

陳文茜的口才也不輸吳宗憲，立刻回馬槍，「男人就像玉米，明明不行還把自己包得一層又一層，真的把他扒開來，裡面就小小一根，根本沒幾顆肉。」而且直接叫吳宗憲吳玉米，讓他當場說：「我投降了。」

吳宗憲還說，自己四個小孩只有一個媽，「我有一個朋友，七個小孩有六個媽。」陳文茜秒懂他暗喻好友王世均，吳宗憲說，「從這點來看，我不是個亂來的人，值得鼓勵。」他仍不斷重申，自己有多愛四個小孩，但是否對得起元配，他隻字未提。

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