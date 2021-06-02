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不敵疫情…姜育恆36年韓式餐廳停業 裴勇俊曾指名要吃

記者林士傑、林怡秀、黃保慧／綜合報導
姜育恆(右)、姜育花(中)當年上綜藝節目，左為哈林。（圖：台視提供）
姜育恆(右)、姜育花(中)當年上綜藝節目，左為哈林。（圖：台視提供）

新冠肺炎疫情升溫，餐飲業遵從指揮中心指示全面暫停內用，均採外帶或外送，生意難免受影響。資深歌手姜育恆和姊姊姜育花合開的「高麗棒」韓式餐廳在台北東區屹立36年，無奈宣布停業；侯昌明、曾雅蘭夫婦的手工派店「PIETY派。對」也決定無限期休業。

「高麗棒」原先在臉書粉絲頁公告休息至本月14日，但負責打點店內特色料理的姜育花日前突在個人臉書發文，宣布下台一鞠躬，「滿滿的不捨與回憶，很感激36年來有你們的陪伴！」黃子佼獲知後深感不捨，提到不久前才跟老婆孟耿如到店內慶祝白色情人節，難忘姜育花的親切問候，「心疼花姐辛勞，祝花姐退休的生活，健康平安、快樂自在。」

姜育花的拿手韓式料理曾滿足許多藝人的胃。（本報資料照片）
姜育花的拿手韓式料理曾滿足許多藝人的胃。（本報資料照片）

據傳韓星裴勇俊曾指名要到店內用餐，姜育花稱自己大半輩子都在餐廳工作，長年累積下來，越多與客人相處，就越發有成就感，只是接待客人的服務模式被迫暫停，感到悲哀、傷心。其實她多年前有意交棒，但放心不下，據悉春節時在家跌倒，手臂摔傷動刀，如今疫情延燒，經過深思熟慮後，她不捨含淚退休。

而侯昌明和曾雅蘭開的手工派店「PIETY派。對」也不敵疫情，在官方臉書宣告無限期休業，侯昌明嘆「去年疫情來的時候，我們都還撐得過去，但這波實在太嚴重了。」最讓人傻眼的，是房東此刻還想漲房租，無奈之下只好長痛不如短痛，決定先歇業止血，等疫情過去再說。

侯昌明(左)和老婆曾雅蘭的派店撐不過這波疫情。（取材自臉書）
侯昌明(左)和老婆曾雅蘭的派店撐不過這波疫情。（取材自臉書）

侯昌明坦言股東們對此都很捨不得，「我們也有討論要不要再撐一下，但員工薪水、店面租金和材料，真的都是在燒錢，不然我們也才剛裝潢好，就這樣結束很可惜。」侯昌明說，疫情造成人潮蕭條，但目前也看不到疫情的盡頭在哪，「有疫苗的話就比較有機會結束，但現在好像是口水來口水去，只好先含淚結束。」

張震嶽盼在花蓮開的酒吧能挺過這次疫情。（圖：RED BULL提供）
張震嶽盼在花蓮開的酒吧能挺過這次疫情。（圖：RED BULL提供）

另外張震嶽位在花蓮的酒吧「Komod’z 谷慕滋」也受疫情影響，日前在Instagram寫道，「客人時多時少，一直以來生意都不好做，最常遇到人事管理問題，A錢的、感情的、心理障礙的……也都撐過來，但還是沒賺錢」，更希望疫情過後還撐得下去。

疫情 臉書 退休

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